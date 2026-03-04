Estados Unidos inicia operaciones militares conjuntas con Ecuador contra el narcotráfico

QUITO.– En medio de la escalada de violencia vinculada al narcotráfico que sacude a Ecuador desde hace dos años, el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) confirmó este martes el inicio de operaciones militares conjuntas con las fuerzas ecuatorianas. El objetivo central de estas maniobras es combatir a los carteles de la droga y a las organizaciones criminales que el gobierno de Quito clasifica como grupos terroristas dentro del territorio nacional.

La confirmación oficial llegó a través de una publicación en la red social X del mando militar estadounidense, responsable de las operaciones de seguridad y cooperación en América Latina y el Caribe. El organismo difundió un video institucional en el que se observa el vuelo de helicópteros y el despliegue de efectivos en tierra.

Operativos de EE.UU. en Ecuador contra organizaciones narco

La publicación describió estas acciones como un “poderoso ejemplo” del compromiso entre los socios de la región para enfrentar la violencia y la corrupción que, según Washington, genera el narcoterrorismo en el hemisferio.

El anuncio se produjo apenas veinticuatro horas después de que el gobierno ecuatoriano informara el inicio de una “nueva fase” en su guerra contra las drogas. El presidente Daniel Noboa, que mantiene una relación cercana con el mandatario estadounidense Donald Trump, subrayó la importancia del apoyo internacional en esta etapa de la ofensiva contra los carteles. Estas organizaciones utilizan de forma sistemática los puertos ecuatorianos para enviar cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan HANDOUT� - Ecuadorian Presidency�

En ese marco de cooperación, Noboa mantuvo el lunes en Quito una reunión con el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, y con el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur. Durante el encuentro, las autoridades delinearon planes para fortalecer el intercambio de inteligencia y coordinar acciones en puntos críticos del país, con especial atención en aeropuertos y terminales portuarias.

La ubicación geográfica de Ecuador es un factor clave en esta crisis. El país se encuentra entre Colombia y Perú, las dos naciones con mayor producción de cocaína del mundo. De acuerdo con informes técnicos, cerca del 70% de la droga que sale de esos países atraviesa territorio ecuatoriano antes de dirigirse a Centroamérica, Estados Unidos o Europa.

Ese flujo constante de narcóticos desencadenó en los últimos años una violenta disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas, puertos y cárceles. Como resultado, Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a convertirse en uno de los más violentos en un corto período. Las autoridades consideran hoy al país como un “centro logístico” clave para el acopio y la distribución de droga hacia los mercados internacionales.

Ese día el gobierno ecuatoriano anunció el inicio de operaciones conjuntas con Washington para combatir el narcotráfico HANDOUT� - Ecuadorian Presidency�

Noboa defendió la necesidad de intensificar las operaciones de seguridad. “Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz”, afirmó el mandatario, que confirmó la participación conjunta de fuerzas militares y policiales en las acciones contra el crimen organizado.

La cooperación en materia de seguridad entre Washington y Quito se ha profundizado desde la llegada de Noboa al poder en 2023. Como antecedente, en diciembre pasado Estados Unidos ya había desplegado personal militar en el puerto de Manta, un punto estratégico de la costa ecuatoriana utilizado en operaciones contra el narcotráfico.

A pesar de la difusión del material audiovisual, los detalles sobre la ubicación exacta de las maniobras y el tipo de operaciones en curso permanecen bajo reserva por razones de seguridad. Consultados por la prensa, ni la cancillería ni el Ministerio de Defensa ecuatoriano ofrecieron precisiones adicionales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estrecha la mano del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan HANDOUT� - Ecuadorian Presidency�

La crisis que enfrenta el país no se limita al narcotráfico. El gobierno también combate la minería ilegal y otras economías ilícitas que alimentan la violencia. En ese contexto, Noboa ratificó la semana pasada la vigencia de un estado de excepción por 30 días en nueve provincias, entre ellas Guayas, Manabí y Los Ríos. Esta medida permite restringir derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia para facilitar las operaciones de seguridad.

Además del respaldo estadounidense, Ecuador mantiene cooperación en materia de defensa con Israel e Italia, que aportan asistencia técnica y equipamiento. En cuanto a los resultados de la lucha contra el crimen, el año pasado las fuerzas ecuatorianas incautaron 214 toneladas de drogas, una cifra inferior a las 295 toneladas decomisadas el año anterior.

Con el inicio de estas nuevas operaciones conjuntas, el gobierno de Noboa busca recuperar el control territorial y contener la violencia que los grupos narcoterroristas han impuesto en amplias zonas del país.

Agencias AP y AFP