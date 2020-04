El empresario y filántropo fue uno de los primeros en alertar sobre una pandemia y propone desarrollar cuatro innovaciones para frenar al coronavirus Crédito: Instagram

Bill Gates dejó el mundo empresario para convertirse en uno de los filántropos más importantes del mundo. Además, se transformó en una de los divulgadores más influyentes sobre el riesgo de las enfermedades virales como el coronavirus que causa estragos en todo el mundo.

Ya en 2015, Gates había adelantado que el mundo no estaba preparado para enfrentar una pandemia . Ahora, el empresario publicó un l argo documento en su blog donde sostuvo cuáles son los tres avances científicos que la humanidad necesita desarrollar para derrotar al SARS-Co-V-2 : test hogareños, rastreo de contactos, tratamientos efectivos y una vacuna de ARN (ácido ribonucleico que participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética).

Test hogareños

"Para reabrir la economía, necesitamos probar a suficientes personas para que podamos detectar rápidamente los puntos críticos emergentes e intervenir temprano. No queremos esperar hasta que los hospitales comiencen a llenarse y muera más gente", afirma Bill Gates.

Y agregarque "las pruebas actuales de coronavirus requieren que los trabajadores de la salud realicen hisopos nasales, lo que significa que deben cambiar su equipo de protección antes de cada prueba".

En este sentido, el cofundador de la empresa que desarrolló Windows, sostiene que existen posibilidades de realizar test hogareños o fuera de los centros de salud y sin ser profesional de la salud.

"Nuestra fundación (Bill and Melinda Gates Foundation) apoyó la investigación que muestra que hacer que los pacientes hagan el hisopado ellos mismos produce resultados que son igual de precisos. Este enfoque de hisopo automático es más rápido y seguro, ya que los reguladores deberían poder aprobar el hisopado en el hogar o en otros lugares en lugar de que las personas corran el riesgo de tener un contacto adicional", asegura.

Gates detalla que "otra prueba de diagnóstico en desarrollo funcionaría de manera muy similar a una prueba de embarazo en el hogar. Se limpiará la nariz con un hisopo, pero en lugar de enviarlo a un centro de procesamiento, lo colocará en un líquido y luego verterá ese líquido en una tira de papel, que cambiaría de color si el virus estuviera presente. Esta prueba puede estar disponible en unos pocos meses".

Además, el multimillonario y filántropo, sostiene que "necesitamos otro avance en las pruebas, pero es social, no técnico: estándares consistentes sobre quién puede hacerse la prueba. Si el país no evalúa a las personas adecuadas (trabajadores esenciales, personas sintomáticas y personas que han estado en contacto con alguien que dio positivo), entonces estamos desperdiciando un recurso precioso y potencialmente perdiendo grandes reservas del virus. Las personas asintomáticas que no están en uno de esos tres grupos no deben hacerse la prueba hasta que haya suficientes pruebas para todos los demás".

Gates asegura que la segunda área donde se precisa innovación es en el rastreo de contactos . "Una vez que alguien da positivo, los funcionarios de salud pública necesitan saber a quién más podría haber infectado esa persona", dice y agrega: "Por ahora, Estados Unidos puede seguir el ejemplo de Alemania: entrevistar a todos los que dan positivo y usar una base de datos para asegurarse de que alguien haga un seguimiento con todos sus contactos".

Si bien reconoce que "este enfoque está lejos de ser perfecto, ya que depende de la persona infectada para informar sus contactos con precisión y requiere mucho personal para hacer un seguimiento de todos en persona", sostiene que "sería una mejora con respecto a la forma esporádica en que ahora se realiza el seguimiento de contactos en todo Estados Unidos".

Por otro lado, sugiere que una solución aún mejor sería la adopción amplia y voluntaria de herramientas digitales. "Hay aplicaciones que te ayudarán a recordar dónde estuviste. Si alguna vez da positivo, puede revisar el historial u optar por compartirlo con quien quiera entrevistarlo sobre sus contactos".

Sobre este asunto, afirma que "algunas personas han propuesto permitir que los teléfonos detecten otros teléfonos que están cerca de ellos mediante Bluetooth y emitiendo sonidos que los humanos no pueden escuchar. Si alguien dio positivo, su teléfono enviaría un mensaje a los otros teléfonos, y sus propietarios podrían hacerse la prueba. Si la mayoría de la gente eligiera instalar este tipo de aplicación, probablemente ayudaría a algunos".

Tratamientos efectivos

Como es de público conocimiento, Bill Gates dice: "En este momento, no hay tratamiento para Covid-19 . La hidroxicloroquina , que funciona cambiando la forma en que el cuerpo humano reacciona a un virus, ha recibido mucha atención". Y agrega que "nuestra fundación está financiando un ensayo clínico que dará una indicación de si funciona en Covid-19 para fines de mayo, y parece que los beneficios serán modestos en el mejor de los casos".

Uno de esos tratamientos en etapa de investigación "implica extraer sangre de pacientes que se han recuperado de Covid-19, asegurarse de que esté libre del coronavirus y otras infecciones, y administrar el plasma (y los anticuerpos que contiene) a las personas enfermas. Varias compañías importantes están trabajando juntas para ver si esto tiene éxito".

Según Gates: "Otro tipo de fármaco candidato implica identificar los anticuerpos que son más efectivos contra el nuevo coronavirus y luego fabricarlos en un laboratorio. Si esto funciona, aún no está claro cuántas dosis podrían producirse; depende de cuánto material de anticuerpo se necesita por dosis. En 2021, los fabricantes pueden realizar tan solo 100.000 tratamientos o muchos millones".

Una vacuna de ARN

La cuarta y última innovación que el filántropo sugiere es "hacer una vacuna de ARN" . Según él: "La primera vacuna Covid-19 que inicia ensayos en humanos es una vacuna de ARN". Luego explica que, "a diferencia de una vacuna contra la gripe, que contiene fragmentos del virus de la gripe para que su sistema inmunitario pueda aprender a atacarlos, una vacuna de ARN le proporciona a su cuerpo el código genético necesario para producir fragmentos virales por sí solo".

Al respecto, Gates explica que "una vacuna de ARN esencialmente convierte su cuerpo en su propia unidad de fabricación de vacunas . Hay al menos otros cinco esfuerzos que parecen prometedores. Pero debido a que nadie sabe qué enfoque funcionará, algunos de ellos necesitan financiación para que todos puedan avanzar a toda velocidad simultáneamente".

Pero tener una vacuna efectiva no es todo. Según el cofundador de Microsoft, "incluso antes de que haya una vacuna segura y efectiva, los gobiernos deben determinar cómo distribuirla. Los países que proporcionan la financiación, los países donde se ejecutan las pruebas y los más afectados tendrán un buen caso en el que deberían recibir prioridad".

Bill Gates afirma: "Idealmente, habría un acuerdo global sobre quién debería recibir la vacuna primero, pero dada la cantidad de intereses en competencia que existen, es poco probable que esto suceda. Quien resuelva este problema de manera equitativa habrá hecho un gran avance".