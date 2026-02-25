Bill Gates pidió perdón a sus empleados por su relación con Epstein y admitió dos romances con mujeres rusas

WASHINGTON.– El cofundador de Microsoft, Bill Gates, pidió disculpas al personal de la Fundación Bill y Melinda Gates por su relación pasada con el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, y aseguró que “asumió la responsabilidad” por sus actos durante una reunión interna celebrada esta semana.

Según informó un vocero de la fundación, el empresario “habló con franqueza, respondió a varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones”, en alusión a los encuentros que mantuvo con Epstein tras su condena por delitos sexuales.

Las declaraciones se conocieron luego de que el diario The Wall Street Journal revelara que Gates se disculpó ante empleados en una asamblea general, cuya grabación fue revisada por el diario. Allí, el magnate calificó como “un gran error” haber pasado tiempo con Epstein y haber llevado a ejecutivos de la fundación a reuniones con él. “Pido disculpas a otras personas que se vieron involucradas en esto debido al error que cometí”, sostuvo, según la transcripción citada.

Una de las fotos del archivo, Bill Gates junto a una de las chicas de Epstein -� - House Oversight Democrats�

De acuerdo con la información publicada, Gates también negó haber participado en actividades ilícitas o haber presenciado conductas ilegales. “Para ser claros, no hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, afirmó ante el personal. Además, aseguró que nunca tuvo contacto con las víctimas de Epstein ni con las mujeres que formaban parte de su entorno. “Nunca pasé tiempo con las víctimas, con las mujeres que lo rodeaban”, agregó.

La controversia resurgió tras la reciente difusión de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, vinculados al caso Epstein. Entre los archivos se incluyen correos electrónicos, borradores de mensajes y fotografías en las que Gates aparece posando con mujeres cuyos rostros fueron censurados. Según explicó el empresario en la reunión, esas imágenes fueron tomadas a pedido de Epstein, luego de encuentros relacionados –según su versión– con iniciativas filantrópicas.

Los documentos oficiales indican que Gates y Epstein se reunieron en repetidas ocasiones a partir de 2011, tres años después de que el financista se declarara culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor. Según The Wall Street Journal, durante la asamblea Gates reconoció que, con la información conocida actualmente, esas reuniones resultan “100 veces peores” en retrospectiva, al considerar que la conducta indebida de Epstein continuó después de su primera condena.

Fotos de Bill Gates en los archivos Epstein

En ese contexto, el empresario también admitió haber mantenido dos relaciones extramatrimoniales con mujeres rusas –una jugadora de bridge y una física nuclear– aunque sostuvo que esos vínculos no involucraron a víctimas de Epstein ni estuvieron relacionados con actividades ilegales.

Epstein había intentado extorsionar a Gates por su presunto romance con la jugadora de bridge, Mila Antonova, después de que no pudo convencer al filántropo de unirse a un fondo de caridad multimillonario que intentó establecer, informó el Journal en 2023. “El tono del mensaje era que Epstein sabía del asunto y podía exponerlo”, informó.

Los archivos difundidos incluyen un borrador de correo atribuido a Epstein en el que el financista hacía referencias a supuestas conductas privadas de Gates, afirmaciones que el fundador de Microsoft negó previamente.

La organización agregó que el comunicado difundido revisa todo lo que el empresario tenía para decir sobre el asunto y que no habrá más declaraciones.

Bill Gates junto a Andrew Mountbatten-Windsor, uno de los más golpeados por los archivos Epstein HANDOUT - House Oversight Democrats

A comienzos de este mes, la fundación aseguró que no realizó pagos a Epstein ni lo contrató en ningún momento. También reiteró que no existieron vínculos institucionales entre la organización y el financista, más allá de los encuentros personales mantenidos por Gates. La entidad, creada en 2000 por Gates y su entonces esposa, es una de las mayores financiadoras mundiales de iniciativas de salud global, educación y lucha contra la pobreza.

El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio público la relación entre Gates y Epstein, que ya había generado cuestionamientos en años anteriores y que coincidió con un período de turbulencia personal para el empresario, incluido su divorcio de Melinda French Gates en 2021. En entrevistas previas, Gates había reconocido que reunirse con Epstein fue una “grave equivocación” y había señalado que buscaba posibles contactos con donantes para proyectos filantrópicos, una explicación que fue recibida con escepticismo por parte de observadores.

En paralelo, el multimillonario se retiró horas antes de ofrecer un discurso en una cumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en la India la semana pasada, aunque no se precisó si la decisión estuvo vinculada a la controversia.

Nuevas renuncias

Mientras tanto, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente de Universidad de Harvard, Larry Summers, se retiró este miércoles de sus funciones académicas en esa institución en medio de la investigación sobre sus vínculos con el fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein. La universidad informó que aceptó su renuncia como codirector del Centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno, así como su salida de otros cargos docentes y de investigación.

Según detalló Harvard en un comunicado, Summers dejará también sus restantes funciones académicas y de facultad mientras continúan las indagaciones sobre su relación pasada con Epstein, cuyo caso desató uno de los mayores escándalos judiciales en Estados Unidos por una red de explotación sexual de menores y sus presuntos vínculos con figuras influyentes.

Jeffrey Epstein, izquierda, y el exsecretario del Tesoro Larry Summers New York State Sex Offender Regi� - New York State Sex Offender Regi�

El año pasado, el economista había manifestado su “arrepentimiento” por esos contactos durante una clase que impartía en la universidad. Correos electrónicos publicados posteriormente indicaron que Summers mantuvo comunicaciones con Epstein hasta el día previo al arresto del financista en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores.

En la misma línea, el neurocientífico Richard Axel, premio Nobel de Medicina, renunció como codirector del Zuckerman Mind Brain Behavior Institute de la Universidad de Columbia tras revelarse su relación pasada con el financista condenado por delitos sexuales.

Agencias AFP y Reuters y diario The New York Times