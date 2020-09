Boicot: por qué la película Mulan entró en una batalla que Disney no quería dar

Hay protestas por el rodaje de ciertas escenas en la región china de Xinjiang, donde Pekín está acusado de violaciones de los derechos de los uigures Fuente: AFP

WASHINGTON.- Hace más de dos décadas, el lanzamiento de la película animada de Disney Mulan no se sintió como un evento geopolítico. La adaptación occidental de una antigua leyenda china cautivó al público de Estados Unidos con la historia de una niña valiente que se convierte en una guerrera heroica. También animó a algunos estadounidenses de origen asiático ansiosos por una mayor representación en la cultura popular. Pero fue un fracaso de taquilla en China, donde el público no parecía impresionado por las afectaciones de la película, desde un personaje principal que no "parecía" lo suficientemente chino hasta la extrañeza de un dragón parlante sarcástico con la voz de Eddie Murphy.

En 2020, el panorama es diferente en más de un sentido. China ha pasado de ser un gigante dormido, cuyo mercado potencial despertó tanto a las empresas como a los políticos estadounidenses, a una potencia ahora atrapada en una tensa competencia con Estados Unidos. Y la nueva película de Disney Mulan se encuentra ahora en medio de esa confrontación.

Mulan debutó en la plataforma de transmisión de Disney el viernes pasado y ya se estrenó en cines en partes de Asia, con planes de abrir en China a finales de esta semana. Sin embargo, los activistas de otros lugares están pidiendo un boicot global.

El problema comenzó el año pasado, cuando Liu Yifei, la actriz principal nacida en China de la película, publicó en el sitio de redes sociales chino Weibo una defensa de la represión de la policía de Hong Kong contra los manifestantes a favor de la democracia. Fue uno de los primeros disparos en la proa de una guerra cultural global que se está gestando y que ha obligado a las empresas y organizaciones estadounidenses que invierten en China, desde Hollywood hasta la NBA, a tener en cuenta la brecha cada vez mayor entre Pekín y los gobiernos occidentales.

Sin embargo, los comentarios de Liu parecen menores cuando se comparan con los créditos finales de la película, que ofrecen un "agradecimiento especial" a ocho entidades políticas, incluidos cuatro departamentos de propaganda y una oficina de seguridad pública en la región occidental de Xinjiang, por su asistencia en el rodaje de la película. La región es el sitio de paisajes impresionantes y las antiguas ciudades de caravanas y senderos de la histórica Ruta de la Seda.

Pero Xinjiang también es, por supuesto, donde el régimen chino se ha embarcado en una impactante campaña de represión y detención masiva de minorías étnicas. Una campaña de "anti-extremismo" liderada por China ha lanzado una red de arrastre orwelliana del siglo XXI sobre la región y ha obligado a aproximadamente un millón de uigures y otras minorías musulmanas turcas a vivir en los llamados campos de reeducación. Numerosos detenidos y sus familiares han denunciado torturas y otros abusos a manos de las autoridades, que parecen empeñadas en reprimir las identidades uigur y musulmana.

Los informes y los datos del gobierno sobre esterilizaciones forzadas de mujeres uigur han llevado a algunos expertos internacionales a argumentar que lo que está sucediendo en Xinjiang es una forma de genocidio. No está claro qué hizo el equipo de filmación de Mulan en la región, ya que la mayor parte de la película se rodó en Nueva Zelanda. Pero los observadores notaron que, en viajes de exploración u otras incursiones, la tripulación podría haber conducido por los centros de detención donde se encontraban detenidos uigures y otras personas.

¿Por qué Disney necesitaba trabajar en Xinjiang? No lo necesitaba ", escribió Isaac Stone Fish para las páginas de opinión de The Washington Post. "Hay muchas otras regiones en China y países de todo el mundo que ofrecen el paisaje montañoso de una belleza absoluta presente en la película. Pero al hacerlo, Disney ayuda a normalizar un crimen contra la humanidad ".

Disney ve a China como esencial para la expansión de su negocio. Se esperaba que los ingresos de taquilla de China superaran a los de Estados Unidos en 2020 incluso antes de que llegara la pandemia de coronavirus. El atractivo de la audiencia china incluso ha dejado una marca en el casting de Hollywood: un estudio académico reciente encontró un aumento en los actores principales "de piel muy clara" desde 2012. "Los investigadores concluyeron que los estudios de cine de Estados Unidos elegían esos actores para satisfacer las preferencias estéticas de las películas chinas "una cultura que le da mucha importancia a la piel clara, un fenómeno conocido como colorismo", señaló Bethany Allen-Ebrahimian de Axios.

Más allá de las películas, Disney trabajó en estrecha colaboración con las autoridades chinas durante muchos años para lanzar el resort Disneyland de Shanghai, valorado en miles de millones de dólares, en 2016.

Pero las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China han cambiado la ecuación. "Los consumidores occidentales solían ser lo suficientemente indiferentes a la política china como para que los ejecutivos occidentales no tuvieran que incluirla en sus planes de negocios, especialmente para algo aparentemente tan anodino como el remake de una película para niños", escribió Eva Dou. "La guerra comercial con Estados Unidos ha contribuido a este cambio, al igual que las duras represiones de China en Hong Kong y Xinjiang, que han afectado a los consumidores occidentales".

Cuando las protestas de Hong Kong capturaron los titulares mundiales el año pasado, Iger permaneció en silencio y reconoció en una conferencia que hablar podría ser malo para los negocios.

Mulan no es solo problemática por sus créditos. Los críticos también argumentan que Disney ha tomado una rica leyenda, impregnada de folclore e historias complicadas, y la ha vuelto a empaquetar en un drama nacionalista chino moderno.

"El corazón podrido de Mulan como película, más que su proceso de producción, es la repetición accidental de los mitos nacionalistas actuales de China como parte de una película desordenada, confusa y aburrida ", escribió Jeannette Ng en Foreign Policy.

"El título se desvanece en un lugar que se dice que es la 'Ruta de la Seda, noroeste de China'. Esto es, por supuesto, Xinjiang, establecido por el marco narrativo como una parte inalienable de China que Mulan debe defender por su padre, su familia y su emperador ".

Pero, agregó Ng, esa "no es la realidad histórica, ni siquiera la realidad del poema original en el que se basan las historias, que muestra a Mulan como la sirviente de un khan de la dinastía Wei del Norte, no como un emperador chino todopoderoso".

En un acto de desafío, los manifestantes de Hong Kong llamaron recientemente a la activista prodemocrática Agnes Chow detenida como "la verdadera Mulan". Otros críticos de Pekín dicen que la película debería evitarse por completo.

"Mulan es una patriota, pero no debería ser colocada en Xinjiang, porque el patriotismo ha sido prohibido en Xinjiang", dijo al Wall Street Journal Abduweli Ayup, un activista de derechos uigur con sede en Noruega que se ha unido a los llamamientos para boicotear la película. "En China, el patriotismo es amar al Partido Comunista Chino".

