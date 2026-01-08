Choques, gases y detenidos: Minneapolis estalla en violentas protestas tras una redada mortal del ICE

MINNEAPOLIS.- Minneapolis vive horas de máxima incertidumbre y zozobra tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que murió a manos de un oficial de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).

Desde las primeras horas del jueves, la tensión en las afueras de Fort Snelling alcanzó niveles críticos. Decenas de manifestantes se congregaron frente al edificio federal que sirve como base para las redadas. En medio de un despliegue de 2000 agentes, la multitud lanzó consignas como “No más ICE”, “Váyanse a casa nazis” y “Justicia ahora”.

Un manifestante se enjuaga los ojos tras enfrentarse con la policía frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota Tom Baker� - FR172309 AP�

La respuesta de la Patrulla Fronteriza fue inmediata y violenta: los oficiales hicieron uso de gas pimienta y lanzaron gas lacrimógeno para replegar a los civiles.

En la refriega, se reportaron varias detenciones, entre ellas la de un hombre que atacó a los agentes con una pancarta de cartón.

La movilización tiene un alcance nacional. Las protestas contra estas acciones federales se extendieron a ciudades como Nueva York, Seattle, Los Ángeles, Chicago y Filadelfia.

También se registraron concentraciones en Detroit, Washington D.C., San Antonio y Nueva Orleans. Incluso en estados como Arizona, Carolina del Norte y Nuevo Hampshire se programaron actos de repudio para los próximos días.

Los activistas en todo el país denuncian que el ICE opera ahora como una fuerza paramilitar bajo las órdenes directas del Ejecutivo.

Un manifestante recibe asistencia tras enfrentarse con la policía frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. Tom Baker� - FR172309 AP�

El corazón del descontento en Minneapolis se encuentra en el vecindario donde Good perdió la vida.

El miércoles por la noche, cientos de personas realizaron una vigilia fúnebre en su honor. La víctima, quien era poeta y estudiante de escritura creativa, es descrita por sus allegados como una mujer que probablemente sintió un terror profundo ante el acoso policial.

Sin embargo, la narrativa desde la Casa Blanca es muy distinta. El presidente Trump y la secretaria Kristi Noem tildaron a los manifestantes de “turba de agitadores”.

En las calles, la resistencia civil adopta formas diversas. Muchos activistas buscaron el diálogo con los agentes para persuadirlos de que su labor es incorrecta.

Un manifestante se cubre los ojos tras enfrentarse con la policía frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota Tom Baker� - FR172309 AP�

Shanta Hejmadi, una de las manifestantes, expresó que la sociedad debe sentir horror porque su propio gobierno libra una guerra contra la ciudadanía.

Durante las protestas, el uso de silbatos se volvió una constante, un sonido que evoca la resistencia frente a las redadas en otras grandes ciudades.

Mientras tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador Tim Walz exigieron que las fuerzas federales abandonen el Estado.

Frey calificó de “basura” y “mentira” la versión de que el agente disparó en defensa propia, ya que los videos de los testigos muestran otra realidad. Walz, por su parte, tildó las declaraciones de la administración Trump como “propaganda”.

Manifestantes protestan contra las redadas migratorias frente al edificio federal Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. Ayer, un agente federal presuntamente mató a una mujer en su auto durante un operativo en el sur de la ciudad SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Aunque el gobernador está preparado para el despliegue de la Guardia Nacional, pidió a la población que mantenga las marchas pacíficas para no dar al gobierno federal el “espectáculo” que desea.

Este conflicto ya suma al menos cinco muertes vinculadas a las redadas recientes. La desconfianza pública aumentó tras la noticia de que la procuraduría federal prohibió a las autoridades estatales participar en la investigación del asesinato de Good.

El momento en que un agente de migraciones ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

En este escenario de confrontación total, la población de las Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul) y del resto del país observa con angustia una escalada de violencia que parece lejos de terminar. La comunidad somalí, uno de los blancos principales de estas operaciones, permanece bajo vigilancia extrema.

El incidente en el que Good perdió la vida

El suceso ocurrió en un vecindario residencial del sur de la ciudad durante una de las redadas migratorias más grandes en la historia de Estados Unidos. La ciudad permanece en vilo, con las escuelas cerradas por precaución y una movilización civil que crece cada minuto.

Un manifestante lleva un cartel que muestra el airbag ensangrentado del auto conducido por Renee Good SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los hechos quedaron registrados en varios videos de transeúntes. En las imágenes se observa cómo un agente con el rostro cubierto intenta abrir la puerta del vehículo de la víctima, un SUV Honda Pilot.

Paramédicos intentan salvar la vida de la mujer asesinada por el ICE

Cuando el auto inicia la marcha, otro oficial federal aparece frente al coche y dispara tres veces a quemarropa. El cuerpo de Good quedó ensangrentado y desplomado dentro del vehículo, el cual chocó contra otros autos estacionados tras los disparos. Un testigo relató que un médico civil intentó brindar primeros auxilios, pero los efectivos del ICE impidieron su paso.

