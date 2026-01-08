Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a periodistas que su administración está evaluando la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en Venezuela, según informó Bloomberg Línea. La posibilidad de reestablecimiento de estas relaciones bilaterales surge en un contexto marcado por la captura de Maduro y el comienzo de su juicio en Nueva York.

Además, personas familiarizadas con la planificación indicaron al mismo medio que el trabajo al respecto está en una etapa preliminar y todavía no se ha tomado ninguna decisión concreta. Por su parte, el Departamento de Estado declinó la posibilidad de hacer comentarios oficiales al respecto.