Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
Estados Unidos comienza a planificar la reapertura de su embajada en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a periodistas que su administración está evaluando la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en Venezuela, según informó Bloomberg Línea. La posibilidad de reestablecimiento de estas relaciones bilaterales surge en un contexto marcado por la captura de Maduro y el comienzo de su juicio en Nueva York.
Además, personas familiarizadas con la planificación indicaron al mismo medio que el trabajo al respecto está en una etapa preliminar y todavía no se ha tomado ninguna decisión concreta. Por su parte, el Departamento de Estado declinó la posibilidad de hacer comentarios oficiales al respecto.
Estados Unidos no tiene embajada en Venezuela desde 2019, luego de que Trump reconociera al Juan Guaidó como presidente y señalara como ilegítima la reelección obtenida por Nicolás Maduro en 2018.
Habló el activista que enfrentó a Maduro en la audiencia en Nueva York: “Los traidores estuvieron en el círculo íntimo”
El activista venezolano Pedro Rojas, de 33 años, enfrentó durante la primera audiencia en Nueva York a Nicolás Maduro. “Presidente ilegítimo”, le gritó tras levantarse de entre medio del público mientras el derrocado líder chavista era custodiado por agentes federales de Estados Unidos.
Por su parte, Maduro lo miró directamente y le respondió en español: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”. Rojas declaró luego que había sido encarcelado por el régimen venezolano.
Así incautó EE.UU. un barco petrolero ruso vinculado a Venezuela tras una persecución en el océano Atlántico
Luego de una persecución de más de dos semanas a través del océano Atlántico, Estados Unidos logró finalmente abordar e incautar un petrolero ruso, que tenía vínculos con Venezuela. Según funcionarios estadounidenses, evitó un enfrentamiento directo entre fuerzas militares de ambos países.
El barco se llamaba “Bella 1″ y fue rebautizado como “Marinera” a fines de eludir controles y un “bloqueo” marítimo parcial, que fue impuesto a petroleros sancionados y relacionados a Venezuela.
EE.UU. dice que controlará la venta del petróleo venezolano “indefinidamente” y pone más condiciones
WASHINGTON.- El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo este miércoles que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.
“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.
Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones
El especialista en seguridad y narcoterrorismo Alejandro Cassaglia sostuvo que Nicolás Maduro “es la cara visible” de una estructura criminal mucho más amplia, razón por la cual —afirmó— no están dadas las condiciones para convocar a elecciones en Venezuela en el corto plazo.
En una entrevista en LN+, planteó que el país atraviesa una transición “muy compleja”, signada por disputas internas, intereses del narcotráfico y apoyos externos que exceden lo institucional.
