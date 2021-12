Bolsonaro: “El pueblo merece sufrir” si vota por Lula en las elecciones 2022

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que quienes voten al opositor y exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones 2022 “merecen sufrir”.

Al ser preguntado por un seguidor sobre si la decisión del Supremo Tribunal Federal, que confirmó la anulación de las condenas a Lula por el entonces juez Sergio Moro, podría ser un “delito de lesa patria”, Bolsonaro recordó que la decisión del pleno de la corte fue de 8 votos a 3 a favor de Lula.

“Interprétela como quiera [la decisión]. Ahora, un pueblo que podría votar por un tipo así es un pueblo que merece sufrir”, dijo.

“La gente cura la picada de cobra con el veneno de la cobra”, sentenció. Lula no ha confirmado de forma oficial su candidatura, pero no descarta una postulación y podría presentarse como una opción que se oponga a Bolsonaro.

Los últimos sondeos arrojaron que, de presentarse, Lula vencería a Bolsonaro en una hipotética segunda vuelta, lo cual generó el descontento del actual mandatario que comenzó atacar al líder del PT con más frecuencia.

Lula saluda a su llegada a la sede del sindicato de obreros metalúrgicos en Sao Bernardo de Campo, el 10 de marzo de 2021 MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Bolsonaro permanece sin estar afiliado a algún partido y comentó hoy que analiza hacerlo próximamente de cara a los comicios de 2022. En el 2019, tras dejar el Partido Social Liberal (PSL), lanzó Alianza por Brasil un partido que fracasó y no logró despegar.

“Es muy pequeña la posibilidad (de la Alianza) de salir. Ya llego tarde, pero no tengo otro partido, espero que este mes se resuelva”, sinceró.

“Para resolver todos estos problemas sólo [se resuelven] con una dictadura” advirtió el mandatario en la puerta del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, sin usar barbijo. “Nosotros no vamos a hacer eso, no hay lugar para eso, no hay dictadura buena”.

También apuntó contra las intendencias que acudieron a las cuarentenas para contener al virus y evitar un colapso sanitario. “Me dicen genocida, pero busquen el daño de las cuarentenas, una generación sin escuela, gente muriendo por depresión, quiebra económica”, afirmó.

También criticó al intendente de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, quien obtuvo el 80% de los votos el año pasado, por haber sido “reelecto pese a que defiende la cuarentena”.

Agencias Reuters y ANSA