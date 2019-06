El excanciller británico Boris Johnson hoy, durante el lanzamiento de su campaña para ser primer ministro Fuente: Reuters

LONDRES.- El excanciller británico Boris Johnson lanzó hoy su campaña para suceder a Theresa May al frente de Gran Bretaña en un acto en el barrio londinense de Westminster, con un discurso en el que insistió en que el país debe "salir de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre".

En una abarrotada sala de un local partidario, Johnson dijo que "tres años" después del referéndum de junio de 2016 en el que los votantes apoyaron el Brexit (salida de Gran Bretaña de la UE) y tras "dos fechas límites perdidas" en marzo y abril para ejecutarlo, el país "no puede retrasar" el nuevo plazo establecido.

"Retraso significa derrota, retraso significa (Jeremy) Corbyn", subrayó Jonson en referencia al líder del partido laborista, e insistió en que Gran Bretaña debe abandonar la UE el 31 de octubre.

La población británica se siente "desilusionada" e incluso "desesperada" ante la incapacidad de los políticos para concretar la salida del país del bloque europeo, aseguró el también exalcalde de Londres, partidario -si fuera necesario- de un Brexit duro. Puntualizó, no obstante, que la situación ideal no sería salir del club comunitario sin pacto alguno, pero adelantó que sería irresponsable no hacerlo si no se consigue un acuerdo.

Pronosticó que los votantes naturales del partido Conservador apoyarán a otras formaciones políticas si no hay Brexit para el 31 de octubre, en referencia al antieuropeo Partido del Brexit de Nigel Farage.

Johnson aspira a ser elegido para nuevo líder del Partido Conservador el próximo julio si consigue los suficientes apoyos entre sus compañeros y también entre los 160 mil afiliados del partido en Gran Bretaña.

La todavía primera ministra, Theresa May, dimitió el viernes último después de tres frustrados intentos para que el Parlamento aprobase el acuerdo del Brexit que había negociado con Bruselas durante casi dos años.

¿Quién es Boris Johnson?

De cuna privilegiada, Alexander Boris de Pfeffel Johnson (con antepasados turcos, franceses y alemanes) nació en Nueva York en 1964 -tuvo ciudadanía estadounidense hasta 2006- y realizó sus primeros estudios en la famosa escuela de Eton, fundada por Enrique VII en 1440 y a la que han asistido 19 primeros ministros, incluido Cameron.

Luego, siguiendo en la misma línea, estudió los clásicos en la Universidad de Oxford. Al graduarse empezó a trabajar en una firma de consultoría, de la cual renunció a la semana por encontrar su labor "increíblemente aburrida".

Luego ingresó al periodismoy desde entonces nunca ha estado lejos de la polémica. Entró al venerable diario The Times, de donde fue despedido por inventar una cita (de su propio padrino) para un artículo. Después pasaría por el Daily Telegraph y la revista The Spectator.

En 2001 ganó un escaño al Parlamento representando a Henly, una distrito conservador del condado de Oxfordshire. Desde allí empezó a distinguirse por sus comentarios políticamente incorrectos.

Una vez asoció Papúa Nueva Guinea con "orgías, canibalismo y matanzas de líderes tribales". También describió a la ciudad inglesa de Portsmouth como "demasiado llena de drogas, obesidad, mediocridad y parlamentarios laboristas"

Pero su gran salto a las ligas mayores de la política británica lo realizó en 2008, cuando ganó la alcaldía de Londres.

Inmediatamente después tomó decisiones populares como prohibir el consumo de alcohol en el transporte público y lanzar un sistema público de alquiler de bicicletas en el centro de la ciudad. Se las conoce como "Boris-bikes" (bicicletas-Boris).

Reelecto en 2012 por otro período, estuvo al frente de unos exitosos Juegos Olímpicos ese año. Fue por esa época que dijo a la BBC que su cargo como alcalde de Londres sería su último "gran trabajo" en la política.

Pocos le creyeron en ese momento y mucho menos cuando volvió a ganar un puesto en el Parlamento representando al distrito de Uxbrigde y South Riuslip, en Londres (según el sistema británico, para ser primer ministro o secretario hay que se parlamentario). Johnson se lanzó con vigor a hacer campaña en favor de abandonar la Unión Europea.

Con información de la BBC y agencia Reuters