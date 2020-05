En las imágenes se ve el riñón izquierdo con apariencia normal y en el lugar del derecho hay dos órganos fusionados Crédito: New England Journal of Medicine

Un dolor de espalda puede ser ocasionado por infinidad de motivos, de acuerdo a lo que señalan los libros de medicina. Pero pocas veces la respuesta a ese síntoma resulta ser tan asombrosa como la que le sucedió a un hombre de 38 años de San Pablo, Brasil, cuando fue a consultar al hospital por esa dolencia y descubrieron que tenía tres riñones.

La noticia fue publicada como un fenómeno médico científico pocas veces registrado en el sitio New England Journal of Medicine (NEJM) por los doctores brasileños que realizaron el descubrimiento en el hospital do Rim, en San Pablo.

Ellos explicaron que, al llegar el paciente con su problema en la espalda, creyeron que podría tratarse de una hernia de disco, pero al realizar una tomografía computada descubrieron que el hombre tenía tres riñones, en lugar de dos. El riñón izquierdo tenía la apariencia normal, mientras que en el lado derecho tenía dos riñones fusionados.

Renato Foresto, uno de los médicos que realizaron el descubrimiento y el posterior informe para la revista científica, expresó la primera impresión al percibir en la imagen de la tomografía los tres órganos: "Nunca habíamos visto algo así. Fue una sorpresa, seguida de la preocupación de que hubiera algo mal con la salud del paciente".

Sin embargo, el hecho de tener tres riñones, al menos en el caso de este hombre, no afecta la función renal del paciente, que se mostró en todos los análisis sin ninguna anomalía con respecto a lo fisiológico. Lo que provocaba el dolor era, en efecto, una hernia de disco, que fue pertinentemente tratada por los profesionales.

El hombre, de 38 años, llegó a un hospital de San Pablo a tratarse una dolencia de la espalda y con una tomografía descubrieron que tenía lo que se conoce como un riñon supernumerario Fuente: Archivo

El hecho de desarrollar un tercer riñón, explicaron los facultativos en su informe, tiene que ver con una posible falla congénita que se produce en el embrión cuando se están formando las estructuras que luego se desarrollarán como riñones. En ese momento, por alguna razón desconocida, uno de los futuros riñones se divide en dos.

Este tercer órgano que surge aparentemente durante el desarrollo embrionario se conoce en medicina como riñón supernumerario, y es tan infrecuente hallarlo que, según lo que indica el informe, se documentaron apenas unos 100 casos en el último siglo y medio de literatura médica.

A su vez, los doctores explicaron que existe la posibilidad de que haya más gente que tiene un riñón supernumerario, pero, como la mayoría de las veces no produce ningún síntoma, es posible que esas personas no sepan de su condición particular a menos que se realicen un estudio por imágenes, como el que hizo este hombre de Brasil.