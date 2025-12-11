Brasil publicó un mapa mundial en el que las Islas Malvinas forman parte del territorio argentino

El Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) publicó un mapa mundial en el que llamó la atención un detalle: las Islas Malvinas aparecen como parte del territorio argentino. Esta decisión del gobierno del país vecino —que se contradice con lo establecido por la administración británica— se considera un respaldo simbólico de Brasil al reclamo de soberanía que mantiene la Argentina.

Tal como muestra la edición del Atlas Geográfico Escolar del IBGE, el territorio que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur figura en el mismo color que el resto del país.

Asimismo, y tal como había ocurrido en la 9ª edición, se incorporó otra modificación adicional en la que Brasil aparece ubicado en el centro de la proyección del mapa, a diferencia de lo que era la gráfica tradicional.

En este tipo de publicaciones, tanto la ubicación geográfica de los planos como los límites son decisiones con contenido político, cultural y diplomático que suele reflejar la posición del país frente a determinados temas.

La posición argentina

En el caso argentino, la inclusión de las islas en los mapas oficiales es habitual. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) produce de manera periódica cartas topográficas y satelitales que las consideran parte integral del territorio nacional, difundiendo estas representaciones como parte del reclamo histórico de soberanía.

En línea con esto, a principios de este año la Cancillería reclamó la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido por la soberanía y cuestionó la exploración y explotación de recursos naturales en los espacios marítimos circundantes, en un comunicado que emitió al cumplirse 192 años de la ocupación británica del archipiélago del Atlántico Sur.

Puerto Stanley, en las islas Malvinas Rafael Calviño - Archivo

“El Gobierno argentino manifiesta una vez más su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales que permitan encontrar una solución a esta disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial en la Cuestión de las Islas Malvinas, de acuerdo a lo dispuesto por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General”, señalaron en ese entonces desde el ministerio.

El entonces canciller Gerardo Werthein añadió que aspiraba a mantener “una relación constructiva con el Reino Unido que contemple un diálogo sustantivo que incluya a las negociaciones de soberanía y todo el resto de temas de interés común”, a lo que añadió una queja formal por la exploración de hidrocarburos en los mares circundantes a Malvinas y a la explotación pesquera, que es la base de la economía de los isleños. Consideró que esas actividades “violan resoluciones de Naciones Unidas y han suscitado expresiones de preocupación y rechazo de la comunidad internacional”.