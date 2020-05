Un video complica a Bolsonaro tras las denuncias de Sergio Moro en su contra Fuente: AP

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está en el centro de dos polémicas. La más notoria, su manejo de la crisis del coronavirus, que tiene a Brasil como centro de la pandemia en América Latina y que en las últimas horas registró un récord de 881 muertes. La segunda, la crisis política tras la renuncia del ahora exministro de Justicia Sergio Moro, quien denunció que se fue del gobierno por los manejos del mandatario.

Ahora un video complica aún más al presidente brasileño. En una reunión de gabinete grabada, Bolsonaro el 22 de abril indicó que la persecución a su familia es una de las razones para reemplazar al jefe de la policía federal de Río de Janeiro.

"No voy a esperar que jodan a alguien de mi familia, cambio a todo el área de la seguridad, cambio al jefe, cambio al ministro", habría dicho según el relato obtenido por el canal de televisión Globo.

Por su parte, los abogados de Moro, quien renunció el mes pasado acusando a Bolsonaro de intentar interferir en investigaciones policiales, dijeron que el video "confirma integralmente" las declaraciones de su cliente, que condujeron a una investigación de los principales fiscales del país.

En su defensa, Bolsonaro aseguró que no estaba preocupado por la pesquisa y que la Policía nunca investigó a su familia. Además afirmó que esas palabras no aparecieron en el video en cuestión que, dijo, debería haber sido destruido. "En ese video no existe la palabra Policía Federal, todo lo que la prensa está montando es fake news".

Después de transcribir el video y entrevistar a los ministros involucrados, el fiscal general de Brasil decidirá si presenta cargos de obstrucción a la Justicia y abuso de poder contra el presidente. Si el Supremo Tribunal Federal y dos tercios de la Cámara baja del país ven mérito en cualquiera de los cargos, el presidente podría ser suspendido de sus funciones y enfrentaría un juicio ante la máxima corte de Brasil.

De concretarse esta acusación, el Congreso debería votarla y, si acepta la denuncia, el jefe del Estado debe alejarse del cargo por 180 días.

La investigación

Desde 2018, la fiscalía de Río de Janeiro investiga presuntos hechos de lavado de dinero que vincularían al senador e hijo del mandatario Flavio Bolsonaro con bandas parapoliciales. Y la filmación que se conoció en estos días podría ser crucial en el caso.

Según trascendió, en la reunión el ministro de Educación Abraham Weintraub dice que los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal "deberían ir a la cárcel", mientras que el canciller Ernesto Araújo comparte los insultos hacia los miembros de la Corte y emite fuertes críticas hacia China.

La aparición del video profundiza la pulseada que ya existe entre Bolsonaro y la Corte Suprema, y alimenta el tenso clima político que se vive en Brasil y que en las últimas semanas dejó postales de dos manifestaciones lideradas por el presidente en reclamo del cierre o la intervención de los otros dos poderes del Estado: el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

