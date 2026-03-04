Brasil: una modelo de OnlyFans fue baleada durante el cortejo fúnebre de su madre

Una mujer fue baleada mientras caminaba en el cortejo fúnebre de su madre en el municipio de Baependi, en el estado brasileño de Minas Gerais. La víctima, una modelo de OnlyFans de 27 años, recibió tres disparos, uno de ellos en la zona de la columna. Se encuentra hospitalizada en grave estado.

Amanda de Almeida Arantes vive en Rio de Janeiro y es conocida en la red social que monetiza contenido sensual para adultos. También tiene una cuenta en una plataforma nacional de suscripción y en sus redes sociales se describe como “hecha de cicatrices y gratitud”, detallaron desde el medio local G1.

La joven se había trasladado a Baependi para el velorio de su madre. El crimen ocurrió el pasado 10 de febrero a las 17, cuando la joven pasaba frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, en el centro de la ciudad. Con familiares y allegados, la mujer caminaba cerca del vehículo que trasladaba al ataúd.

Amanda de Almeida Arantes tiene 27 años Gentileza G1

Un video proveniente de una cámara de seguridad de la zona muestra el momento del ataque. Amanda caminaba por el borde de calle, pegada a la vereda, cuando dos hombres arriba de un moto se metieron entre el tumulto de gente y quedaron cara a cara con ella. Debido a la rapidez de la secuencia, nadie se movió de su lugar.

Fue entonces que uno de ellos disparó tres balazos contra Amanda. Uno en la columna vertebral, que se alojó en el diafragma, y dos en los muslos. En el momento se ve la cercanía con la que el hombre efectúa el disparo y como las personas a su alrededor empezaron a correr. Amanda, en la desesperación por salir de la situación saltó hacia el suelo, donde quedó tirada boca abajo. Los agresores se escaparon sin dejar rastro.

Una modelo de OnlyFans fue baleada durante el velorio de su madre

Amanda quedó en medio de calle moviendo la cabeza con desesperación, sin entender lo que había ocurrido. De a poco, y viendo que ya no estaban los agresores en el lugar, varios familiares y allegados se acercaron a ella y la asistieron. Varios vecinos de la zona también se acercaron asustados y discutiendo sobre el ataque.

Amanda fue trasladada al Hospital Conego Monte Raso y, debido a la gravedad de sus lesiones, a la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional Sur de Minas Gerais, en Varginha, reportaron desde el medio local G1. Cuando la policía se acercó a hablar con ella, detallaron que la joven no podía mantener un diálogo coherente y continuo, por lo que no pudo dar su testimonio. Según el último parte médico de este miércoles, se encuentra estable.

Está internada en la unidad de terapia intensiva de un hospital local Gentileza G1

En paralelo, equipo forense de la Policía Civil estuvo en el lugar y recogieron cartuchos percutidos calibre .380 y un cartucho intacto. Además, intentan averiguar si hay algún tipo de relación entre los atacantes y la víctima.

Desde la policía informaron que una persona fue detenida por el crimen, aunque no revelaron la identidad del sospechoso. Todavía buscan al segundo involucrado. Tampoco revelaron el motivo detrás del crimen.