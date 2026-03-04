Un piloto de EE.UU. fue derribado por error en Kuwait y tuvo que rogar que no lo agredieran

Las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error el lunes tres aviones de combate F–15 norteamericanos en un ataque que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describió como un aparente incidente de fuego amigo durante el conflicto con Irán.

Según el comando estadounidense, los seis miembros de la tripulación se eyectaron del avión de forma segura y fueron rescatados.

Video: el momento en el que un piloto de EE.UU. fue derribado en Kuwait y pide que no lo ataquen

En las últimas horas se viralizó un video en redes que mostraba una de esas aeronaves cayendo del cielo sobre Kuwait, mientras se veía a un militar saltando en paracaídas en la zona de Al Jahra, al oeste de la Ciudad de Kuwait.

Sin embargo, una de las imágenes más impactantes fue la de un piloto estadounidense que, tras sobrevivir al incidente, suplica a los vecinos —quienes lo rodeaban con recelo y a cierta distancia— que no lo agredan.

En el video se lo ve arrodillado y con las manos en alto, sujeto a un paracaídas naranja y a un civil. Este último alza un tubo y le habla hasta que, con cautela, el soldado se identifica como estadounidense y recibe asistencia.

Qué hipótesis hay sobre los tres aviones derribados en Kuwait

La explicación inmediata del incidente sospecha de un caso de fuego amigo durante maniobras defensivas. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) emitió un comunicado oficial sobre la situación: “Durante el combate activo, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayeron por error ante las defensas aéreas kuwaitíes”.

Captura de pantalla del accidente en Kuwait. Fuente: X

Esta versión indica que las baterías locales dispararon contra las naves aliadas en medio de la confusión por el ingreso de proyectiles iraníes. La república islámica ofrece una postura contradictoria. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica notificó a los medios estatales que sus tropas destruyeron una unidad aérea norteamericana.

Las autoridades kuwaitíes reconocieron el error técnico mientras los peritos militares analizan los restos de los F-15 en el desierto para descartar ataques externos.

Los muertos que dejaron los últimos ataques en Medio Oriente

El impacto humano del conflicto se extiende por gran parte de Medio Oriente. En Irán, la Media Luna Roja reportó al menos 787 muertos desde el inicio de la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv.

En Israel, los ataques con misiles iraníes causaron 11 muertos y cientos de heridos. Nueve personas fallecieron en Beit Shemesh tras el impacto de un misil balístico, mientras que en el área de Tel Aviv una mujer murió por esquirlas. Al menos 40 edificios resultaron dañados en Tel Aviv. Las sirenas volvieron a sonar en Jerusalén ante nuevos lanzamientos desde territorio iraní, mientras el Ejército israelí confirmó operaciones simultáneas en Teherán y Beirut.