Video: el momento en que un agente de migraciones ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la dramática secuencia que ocurrió en un barrio residencial de Minneapolis, donde una mujer murió tras recibir disparos de un agente del Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo federal. El video se convirtió en una pieza central para reconstruir el episodio y desató una fuerte polémica política y social en Estados Unidos.

En las imágenes se observa a la mujer a bordo de una camioneta, realizando una maniobra de giro frente a un móvil del ICE. De inmediato, tres agentes descendieron del vehículo oficial: uno intentó abrir la puerta de la conductora, otro le dio apoyo y un tercero se colocó delante del rodado, apuntándole con un arma para que descendiera.

Según el registro audiovisual, la mujer aceleró el vehículo, momento en el que el agente que estaba al frente disparó al menos dos veces. La camioneta avanzó unos metros más y terminó impactando contra un poste.

El momento en que un agente de migraciones ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

Qué confirmaron las autoridades

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que un agente del ICE mató a una mujer durante una jornada de fiscalización federal. La vocera del organismo, Tricia McLaughlin, informó que el episodio ocurrió en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue y que el oficial realizó disparos “defensivos” contra el vehículo.

Tras el tiroteo, testigos señalaron que en el lugar quedó un automóvil color granate con un impacto de bala en el parabrisas y signos de colisión.

La víctima fue identificada por su madre como Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años. Según comunicó la ciudad, la mujer fue rescatada por bomberos y trasladada a un hospital, donde finalmente murió a causa de las heridas.

Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en Minneapolis

Protestas y tensión en las calles

Luego del hecho, decenas de manifestantes se concentraron cerca del lugar, con consignas contra el ICE. Las protestas se dieron en el marco de las redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump, que en las últimas semanas generaron rechazo en varias ciudades.

Manifestaciones por la mujer asesinada en manos de agentes del ICE SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Durante las manifestaciones, agentes del ICE utilizaron gas pimienta y empujaron a un grupo de personas, según imágenes difundidas por medios locales.

Desde el Gobierno nacional, las protestas fueron calificadas como una consecuencia de la “demonización constante” de los agentes federales, mientras que se acusó a autoridades locales de generar “caos y desconfianza”.

La reacción de Donald Trump

El expresidente Donald Trump se refirió al caso a través de su red Truth Social, donde sostuvo que la mujer había intentado atropellar al agente. Según su versión, la conductora estaba “muy alterada”, se resistió al operativo y embistió “de forma violenta, intencionada y viciosa” al oficial, quien habría actuado en defensa propia.

Cruces políticos e investigación en curso

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó duramente la postura del Gobierno y pidió que los agentes del ICE abandonaran la ciudad, tras varios días de operativos. En paralelo, el DHS afirmó en redes sociales que “intentar atropellar a un agente del orden es un acto de terrorismo interno” y defendió la actuación del oficial involucrado.

La Oficina de Detención Criminal de Minnesota, junto con el FBI, participará en la investigación del tiroteo. Por su parte, el gobernador Tim Walz calificó la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” y aseguró que el estado llevará adelante una investigación completa, justa y rápida para determinar responsabilidades.