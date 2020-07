Coronavirus: Buquebus instaló un laboratorio en un barco para testear pasajeros

Buquebus testeará a sus pasajeros antes de embarcar Crédito: Buquebus

MONTEVIDEO.- La empresa naviera uruguaya Buquebus anunció que uno de los barcos que cruza hacia Buenos Aires ya cuenta con un laboratorio de testeo de coronavirus .

Javier Santomé, Capitán de Armamento de Buquebus, señaló en diálogo con Telemundo tras una conferencia de prensa que esta es una "noticia inédita". "Somos el primer buque en el mundo en tener un laboratorio de Covid-19 instalado. Eso nos permite que el laboratorio va con el barco a los destinos" , señaló.

"Con el laboratorio podremos procesar la muestra a bordo y eliminar tiempos que son muy importantes entre la toma del hisopado y el procesamiento " que lleva 1:30 horas y estará a cargo de la empresa ATGen, agregó.

En ese sentido, puntualizó que el hisopado "se hace en tierra, no a bordo" . De esta manera, los pasajeros "ingresan a la terminal, se realiza el hisopado, y hacen luego hacen los trámites de check-in, migraciones y aduana".

El dueño de Buquebus Juan Carlos López Mena se había reunido este martes con el presidente Luis Lacalle Pou y a la salida anunció que "no van a pasar diez, 15 días que vamos a estar con frecuencias regulares con Buenos Aires" . En tanto, precisó que "quizás no sean muchas" porque no se sabe cuántas personas están dispuestas a viajar entre ambos países.

Además, había adelantado que los pasajeros que eventualmente se transporten cuando se retomen los viajes van a ser "previamente hisopados". La medida "da garantías 100% de que no vamos a traer ni llevar una personas infectadas", había asegurado López Mena.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó ayer que se detectaron siete casos nuevos de Covid-19 en Uruguay , dos de ellos en Maldonado, correspondientes a dos argentinos que llegaron a Uruguay el viernes a través de Buquebus. Se trata de un padre y un hijo que tienen residencia en Uruguay.

Tras la intención de López Mena y el anuncio la de Unión Europea de sumar a Uruguay a la lista de países que tienen habilitado el ingreso para hacer turismo , el presidente Lacalle Pou señaló hoy que "el país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea", y le dijo al empresario: "Los anuncios los hacemos nosotros y no están un horizonte cercano".

Consultado sobre las declaraciones de López Mena y la respuesta de Lacalle Pou, Santomé dijo hoy en diálogo con Telemundo: "El presidente de la República es el responsable de todas las políticas de sanidad para llevar adelante esta enfermedad del Covid-19. Vaya si lo está haciendo muy bien. Buquebus va a ser muy respetuoso de esas decisiones".

En tanto, dijo que hay "expresiones de deseo" para el retorno de los viajes porque señaló que en Colonia y Punta del Este " están desesperados porque se reabra el turismo , pero se va a abrir en las condiciones que el Poder Ejecutivo establezca y Buquebus por supuesto que las va a cumplir", indicó.

