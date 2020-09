El derretimiento de la Antártida causará problemas irreversibles

LONDRES.- El derretimiento de la capa de hielo de la Antártida provocará un aumento del nivel del mar de aproximadamente 2,5 metros en todo el mundo , incluso si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París, según ha demostrado una investigación.

Es probable que el derretimiento tenga lugar durante un largo período, más allá del final de este siglo, pero es casi seguro que será irreversible, debido a la forma en que probablemente se derretirá la capa de hielo, revela el nuevo modelo.

Incluso si las temperaturas volvieran a caer después de subir 2° C, el límite de temperatura establecido en el Acuerdo de París, el hielo no volvería a crecer a su estado inicial, debido a mecanismos de autorrefuerzo que desestabilizan el hielo, según el informe publicado en la revista Nature.

"Cuanto más aprendemos sobre la Antártida , más terribles se vuelven las predicciones", dijo Anders Levermann, coautor del artículo del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático . "Conseguimos un enorme aumento del nivel del mar [por el derretimiento de la Antártida] incluso si cumplimos con el Acuerdo de París, y cantidades catastróficas si no lo hacemos".

La capa de hielo de la Antártida ha existido aproximadamente en su forma actual durante unos 34 millones de años, pero su forma futura se decidirá en nuestras vidas, según Levermann. "Seremos reconocidos en el futuro como las personas que inundaron la ciudad de Nueva York", dijo al diario británico The Guardian.

Este año, en el verano, se registraron por primera vez temperaturas de más de 20° C en la Antártida.

Jonathan Bamber, profesor de glaciología en la Universidad de Bristol, que no participó en la investigación, dijo: "Este estudio proporciona evidencia convincente de que incluso el calentamiento climático moderado tiene consecuencias increíblemente graves para la Humanidad, y esas consecuencias crecen exponencialmente a medida que aumenta la temperatura. El aumento comprometido del nivel del mar desde la Antártida incluso a 2° C representa una amenaza existencial para estados nacionales enteros. Estamos buscando la forma de eliminar territorios del mapa porque literalmente ya no existen"

A principios de esta semana, la capa de hielo del norte del planeta también mostró el impacto de la crisis climática. El hielo marino del Ártico alcanzó su mínimo anual, el segundo nivel más bajo visto en cuatro décadas. El 15 de septiembre, el hielo cubría una superficie de 3,74 millones de km2. Fue esta la segunda vez que la extensión cayó por debajo de los 4 millones de km2, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos.,

Los científicos dijeron que el hielo derretido era una clara señal de cómo los humanos estaban cambiando el planeta. Twila Moon, un científico investigador de la Universidad de Colorado en Boulder, dijo: "Es devastador ver otro final de verano en el Ártico con tan poco hielo marino. No solo hay un área muy pequeña de hielo marino, sino que también es más nuevo y más vulnerable. El Ártico es un lugar que ha cambiado. Toda esperanza está en que los humanos actúen sobre el clima y desaceleren este alarmante ritmo de pérdida de hielo ".

Si bien la capa de hielo de la Antártida tardará aún varios siglos en derretirse totalmente en respuesta a los aumentos de temperatura, el nuevo artículo de Nature mostró lo difícil que sería revertir el proceso.

La vasta capa de hielo de la Antártida, que cubre casi la misma superficie de la tierra que América del Norte y tiene cerca de 5 km de espesor, contiene más de la mitad del agua dulce de la Tierra. Una parte es hielo marino flotante, que al derretirse no causa un aumento significativo del nivel del mar como el hielo que se derrite sobre la tierra.

Los investigadores examinaron la forma en que se derrite el hielo sobre la tierra en la región y encontraron un efecto llamado "histéresis", que hace que sea más difícil que el hielo terrestre se vuelva a formar una vez que se derritió. Cuando el hielo se derrite, su superficie se hunde y se asienta en aire más cálido, por lo que se requieren temperaturas más bajas para que el hielo se vuelva a formar que para mantener estable el hielo existente.

Si las temperaturas subieran 4° C por encima de los niveles preindustriales, lo que algunas predicciones dicen que es posible si el mundo no logra reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces el aumento del nivel del mar sería de 6,5 metros de la Antártida solo, sin contar la contribución de Groenlandia y otros países. Con el tiempo, eso sería suficiente para inundar todas las ciudades costeras del mundo y causar una gran devastación a escala mundial.

