Carlos III dice que “la ley debe seguir su curso” tras la detención de Andrés por el caso Espstein

LONDRES.- Tras el arresto de su hermano Andrés por el caso Epstein, el rey Carlos III de Gran Bretaña emitió un comunicado en el que dice que “la justicia debe seguir su curso”.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público”, dice el comunicado.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación”, continúa.

Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, concluye.

Noticia en desarrollo