El caso Epstein sigue en expansión y provoca escándalos desde Europa hasta Asia

PARÍS.– Un político francés, aclamado como ícono cultural de las décadas de 1980 y 1990. Una diplomática noruega que tomó parte en las conversaciones secretas que resultaron en los Acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos. Un exministro eslovaco con grandes influencias que ocupó el cargo de presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tres altos funcionarios perjudicados por sus vínculos con Jeffrey Epstein - y están lejos de ser los únicos.

Jeffrey Epstein y su expareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, generaron un amplio círculo de amigos y socios HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

El magnate financiero y delincuente sexual condenado acumuló amigos y socios en una asombrosa variedad de lugares. Ahora, varios de ellos están cayendo debido a los detalles turbios de sus vínculos - algunos posteriores a la condena de Epstein en 2008 -, que fueron revelados en casi tres millones de páginas de documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Dimisiones y escándalos en Europa

Jack Lang, quien fuera ministro de Cultura de Francia, anunció el sábado que renunciaría como director del Instituto del Mundo Árabe, una prestigiosa institución cultural de París, después de que las autoridades francesas dijeran que estaban investigando informes que indicaban que él y su familia tenían vínculos financieros con Epstein.

Cientos de documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ponen en jaque a famosos y políticos de todo el mundo Jon Elswick - AP

Mona Juul, quien había sido embajadora de Noruega en Jordania e Irak, renunció tras revelarse negocios financieros entre ella, su marido y Epstein.

Miroslav Lajcák, asesor de seguridad nacional del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dejó el cargo tras la publicación de correos electrónicos entre él y Epstein, en los que ambos parecían bromear sobre mujeres jóvenes.

“Claramente, tenía un sistema muy extenso”, dijo esta semana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, refiriéndose a la vasta red de contactos de Epstein. “Esto también alimenta muchas teorías conspirativas y todo lo demás”.

Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos Kirsty Wigglesworth - AP

La amistad entre Epstein y Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, ha desatado tal tormenta que inicialmente amenazó con hundir al primer ministro británico, Keir Starmer, quien lo nombró.

De los “Panamá Papers” a Asia

Figuras destacadas han sido mencionadas en varios otros países, costándoles sus empleos, sus reputaciones e incluso la amenaza de acusaciones legales. Al igual que con la filtración de los titulares de cuentas bancarias offshore en el asunto de los Panamá Papers, el caso Epstein ha dejado al descubierto círculos políticos y sociales privilegiados desde Escandinavia hasta el sur de Asia.

Han surgido tantos nombres destacados, de hecho, que importantes figuras mundiales se han sentido presionadas a negar cualquier vínculo con él. Tras publicaciones en redes sociales de que Epstein se reunió con el Dalai Lama, un comunicado fue emitido el domingo en nombre del líder espiritual tibetano en el exilio, diciendo que nunca se había reunido con Epstein ni había autorizado a nadie a reunirse con él.

El lider espiritual tibetano, Dalai Lama Ashwini Bhatia - AP

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India descartó un correo electrónico de Epstein en el que parecía atribuirse el mérito del acercamiento del primer ministro Narendra Modi durante una histórica visita de Estado a Israel en 2017. Las afirmaciones de Epstein, decía el comunicado, eran “poco más que reflexiones basura de un criminal convicto, que merecen ser descartadas con el más absoluto desprecio”.

Sin embargo, el opositor Partido del Congreso aprovechó esa referencia para sugerir que Modi era vulnerable a la manipulación por parte de “monstruos” extranjeros. Un alto funcionario del partido, K.C. Venugopal, instó al primer ministro en redes sociales a “aclarar personalmente estas inquietantes revelaciones”.

Ajustes de cuentas políticas

El uso político de estas revelaciones ha tenido un papel clave en otros países.

En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu resaltó los correos electrónicos entre Epstein y Ehud Barak, un ex primer ministro y crítico feroz del premier.

“La inusual relación cercana de Jeffrey Epstein con Ehud Barak no sugiere que Epstein trabajara para Israel. Demuestra lo contrario”, publicó Netanyahu en redes sociales el 6 de febrero. “Anclado en su derrota electoral de hace más de dos décadas”, escribió, “Barak ha intentado obsesivamente durante años socavar la democracia israelí”.

Ehud Barak, ex primer ministro de Israel

En declaraciones realizadas en diciembre, Barak confirmó que asistió a almuerzos y cenas en la mansión de Epstein en Manhattan, pero afirmó que no fue testigo ni participó en ningún tipo de abuso sexual. “Ahora lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de vínculo con él”, declaró.

En Eslovaquia, el primer ministro Fico presentó el escándalo en torno a Lajcák como un ataque hacia su propia persona, afirmando que la dimisión de su asesor privaría al país de “una fuente increíble de experiencia en diplomacia”. Lajcák declaró a la agencia de prensa eslovaca: “Nunca se me ofrecieron servicios sexuales, nunca participé en ninguno, nunca presencié ninguno y nunca tuve información alguna sobre ellos”.

Jeffrey Epstein junto al eslovaco Miroslav Lajcák Departamento de Justicia de EE.UU.

Analistas en Eslovaquia afirmaron que esas desmentidas resultaban poco creíbles, dado el tono de “vestuario” de los correos electrónicos entre él y Epstein (en uno de ellos, Lajcák le decía que, cuando se trataba de mujeres jóvenes, “compartir es demostrar interés”). No hubo respuesta a un mensaje de texto enviado a un número perteneciente a Lajcák en el que se solicitaban declaraciones.

Legados millonarios en Noruega y Francia

En Noruega, la policía investiga a Juul y a su marido, Terje Rod-Larsen, tras informaciones de prensa que indican que la pareja recibió un legado de 10 millones de dólares en el testamento de Epstein. El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, declaró que Juul había “mostrado una grave falta de juicio”. Su abogado afirmó en un comunicado que ella “no reconoce las acusaciones vertidas en su contra”.

La embajadora de Noruega ante la ONU, Mona Juul

Pocos países se han visto tan ensombrecidos por las revelaciones como Noruega. Un ex primer ministro, Thorbjorn Jagland; la princesa heredera, Mette-Marit; y Borge Brende, un exministro de Asuntos Exteriores que ahora dirige el Foro Económico Mundial, están todos bajo la lupa por sus vínculos. El Parlamento de Noruega estableció el martes una comisión independiente para investigar dichos lazos.

Kare R. Aas, quien se desempeñó como embajador de Noruega en Israel, Afganistán y los Estados Unidos, señaló que las revelaciones han sumido a los diplomáticos en la “tristeza y la ansiedad”. Afirmó que espera que Juul y su marido rindan cuentas ante la justicia.

La princesa de Noruega Mette-Marit y el príncipe Haakon JOHN MACDOUGALL� - AFP�

“No se tolera la corrupción en Noruega, y los noruegos en altos cargos, como políticos y embajadores, no son la excepción”, sentenció Aas.

En Francia, el caso de Jack Lang es la prueba de fuego del precio de haber tratado con Epstein. En una prolífica carrera, a Lang se le atribuye la creación de eventos culturales populares e hitos arquitectónicos. Ahora, a sus 86 años y retirado de la política, se ha mantenido como una figura respetada en Francia a través del Instituto del Mundo Árabe, el cual dirige desde 2013 y que promueve la cultura y los valores árabes.

Jack Lang, el exministro de Cultura de Francia posando con Jeffrey Epstein frente a la pirámide del Louvre en Paris - - US DEPARTMENT OF JUSTICE

Lang es más una figura “del folklore” que alguien con peso político real, señaló Christine Ockrent, una conductora radicada en París. Aun así, añadió, él “representa la cultura francesa, y Epstein probablemente pensó que obtendría acceso a ella a través de él”.

El nombre de Lang apareció más de 600 veces en los documentos, con correos electrónicos que registran cronológicamente almuerzos, cenas y acuerdos de negocios que se remontan a 2012, año en que Lang afirmó que él y Epstein fueron presentados por un amigo en común, el cineasta Woody Allen.

Woody Allen también aparece en las fotos difundidas sobre el caso Epstein

Epstein era copropietario de un fondo offshore con la hija de Lang, Caroline; según el portal de investigación francés Mediapart, Lang afirmó que Epstein creó dicho fondo para apoyar a artistas emergentes. Epstein también le dejó a Caroline, que es productora de cine, un legado de 5 millones de dólares en su testamento, de acuerdo con Mediapart.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia informó que abrió una investigación preliminar contra Lang y su hija por “blanqueo de capitales procedentes de fraude fiscal”. En una publicación en redes sociales, un desafiante Lang declaró: “Las acusaciones en mi contra carecen de fundamento y así lo demostraré, a pesar del ruido y la furia de los medios y de los tribunales digitales”.