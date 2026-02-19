Detuvieron al expríncipe Andrés: de qué lo acusan y qué revelaron los archivos de Epstein

LONDRES.– El hermano menor del rey británico Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor, fue detenido el jueves por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de que envió documentos confidenciales del gobierno británico al delincuente sexual Jeffrey Epstein, señaló la cadena BBC tras un comunicado de la policía sobre la detención que no confirmaba la identidad del arrestado.

La caída del expríncipe llega después de años de escrutinio público por su vínculo con el financista acusado por delitos sexuales que se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, que lo llevaron a perder sus títulos reales el año pasado. La detención se llevó a cabo justo el día de su cumpleaños 66 y tras una mudanza obligada por las últimas revelaciones sobre el caso Epstein debido a la publicación de nuevos archivos por parte del gobierno de Donald Trump a fines del mes pasado.

Por qué lo detuvieron

La policía del Valle del Támesis (Thames Valley Police), que cubre las zonas al oeste de Londres, ya había indicado que estaba “evaluando” reportes según los cuales el expríncipe envió informes comerciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en 2010, y este jueves estuvo al frente del operativo policial.

Las autoridades no identificaron a Mountbatten-Windsor, como es habitual según la ley británica. Pero, consultada sobre si había sido arrestado, la policía remitió a un comunicado en el que señalaba que habían detenido a un hombre de unos sesenta años. Mountbatten-Windsor cumple hoy 66 años.

“Como parte de la investigación, hoy (19/2) arrestamos a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento", dice el comunicado.

El texto cita además al subjefe de policía Oliver Wright, quien declaró: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en un cargo público. (...) Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos información actualizada oportunamente”.

Thames Valley Police have opened an investigation into an offence of misconduct in public office.



A man in his sixties from Norfolk has been arrested and remains in police custody. As per national guidance we will not name the arrested man.



Read more: https://t.co/wehZDx4InV pic.twitter.com/b23l2KeOHG — Thames Valley Police (@ThamesVP) February 19, 2026

Dónde fue detenido

La detención se produjo en la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive Andrés desde este mes.

Antes de la confirmación del arresto, medios locales habían reportado que seis vehículos policiales camuflados y unos ocho agentes vestidos de civil habían llegado a Wood Farm, en esa finca.

A principios de este mes, el expríncipe se mudó allí desde su mansión en la finca real de Windsor, Royal Lodge, su hogar durante décadas, la última señal de cómo la familia real le soltó la mano en medio del escándalo.

La mudanza del expríncipe a Norfolk fue confirmada por una fuente real a principios de febrero, que indicó además que Andrés podría regresar ocasionalmente a Windsor en las próximas semanas mientras se completa una fase de transición.

“Con la última tanda de archivos de Epstein, le quedó claro que era hora de irse”, declaró un amigo anónimo del expríncipe, según The Sun. “Irse fue tan humillante para él que decidió hacerlo al amparo de la oscuridad”, en medio de la noche.

Cuánto tiempo estará detenido

Según dijo el especialista en policiales Danny Shaw a la cadena BBC, el tiempo máximo que se puede retener al ex príncipe es de 96 horas, pero esto requeriría múltiples prórrogas por parte de altos mandos policiales y un Tribunal de Magistrados.

En la mayoría de los casos, los sospechosos permanecen detenidos entre 12 y 24 horas y luego son acusados ​​o puestos en libertad a la espera de una investigación más exhaustiva, señaló el especialista.

Andrés será recluido en una celda en una sala de detención con solo una cama y un baño, donde esperará hasta su interrogatorio policial. Shaw afirma que no recibirá ningún trato especial. Hasta el momento, se desconoce dónde está alojado.

La policía dijo que las acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, que es un delito de “derecho consuetudinario” y, por lo tanto, no está contemplado en la legislación escrita, implicaban “complejidades particulares”.

Las revelaciones del caso Epstein

En los últimos archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, correos electrónicos sugieren que Andrés compartió documentos comerciales oficiales británicos con Epstein en 2010, tras su condena por delitos sexuales contra menores, filtrando información de su entonces función como enviado oficial del gobierno.

Los documentos parecen demostrar que Andrés reenvió a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares que le habían sido enviados en relación con un viaje oficial.

Los enviados comerciales suelen tener prohibido compartir documentos sensibles o comerciales.

Mountbatten-Windsor se vio obligado a renunciar a todos sus deberes reales oficiales en 2019 debido a sus vínculos con Epstein y, en octubre, el rey Carlos le retiró el título de príncipe.

En 2022, llegó a un acuerdo en una demanda interpuesta por Virginia Giuffre, quien lo acusaba de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente, a través de su asociación con Epstein. Giuffre se suicidó el pasado abril. Luego se publicaron sus memorias póstumas, donde volví a complicar al expríncipe. “[Andrés] Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”, mencionó Giuffre en un fragmento del libro, que habla de un pago de 15.000 dólares por parte del financista norteamericano porque “el príncipe se ha divertido”, cuando ella era menor de edad.

A principios de mes, la policía también informó que estaba revisando una nueva acusación contra Andrés, desencadenada por los últimos archivos, que involucra a una mujer que fue llevada a una dirección en Windsor, cerca de Londres, donde él ha vivido en la finca real.

El expríncipe siempre negó cualquier irregularidad en relación con Epstein y afirmó que lamenta su amistad. Sin embargo, no respondió a las solicitudes de comentarios desde la última publicación de documentos.

La reacción de la Casa Real

El rey Carlos dijo este jueves que “la ley debe seguir su curso” tras expresar su profunda preocupación por el arresto de su hermano menor.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrés Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investigue de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro pleno apoyo y cooperación”, dice el comunicado del monarca. “Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso”, agregó, y anticipó que por le momento no prevé hacer más comentarios y que continuará con su agenda habitual.

Andrés, el segundo hijo –y el favorito- de la difunta reina Isabel, fue apartado de la vida pública cuando se vio obligado a abandonar todos sus deberes reales oficiales en 2019, cuando su madre aún vivía.

La publicación de nuevos archivos de Epstein en Estados Unidos el año pasado obligó a Carlos a actuar el año pasado tras las memorias de Giuffre y, buscando una ruptura definitiva con la monarquía en octubre, despojó a Andrés de su título de príncipe y anunció su expulsión de su mansión, en una de las medidas más drásticas contra un miembro de la familia real en la historia británica moderna.

El rey expresó además su solidaridad con las víctimas de abuso.

Por su parte, el hijo del rey, el príncipe heredero Guillermo, y su esposa, Kate Middleton, también expresaron la semana pasada su profunda preocupación por las continuas revelaciones sobre Epstein.

“Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, declaró su portavoz.

¿Hay antecedentes?

Según el diario The Guardian, el último miembro de alto rango de la realeza en ser arrestado fue el rey Carlos I, quien fue detenido en 1647 durante la Guerra Civil Inglesa para ser juzgado por alta traición tras negarse a aceptar límites a la autoridad real, lo que condujo a su ejecución en 1649.

Aunque Andrés ya no es formalmente parte de la familia real, por haber sido despojado de sus títulos reales, el caso indefectiblemente golpea a la monarquía británica por tratarse de hermano menor del rey. Además, permanece en la línea de sucesión: es octavo en la sucesión al trono, habiendo descendido gradualmente tras nacer segundo.

En un caso menor, la hermana de Carlos y Andrés, la princesa Ana, fue condenada y multada en virtud de la Ley de Perros Peligrosos en 2002 después de que su perro mordiera a dos niños. Sin embargo, no fue arrestada por el delito.

Agencias AP y Reuters