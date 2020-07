Ghislaine Maxwell no quiere revelar la identidad de su esposo Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 14:33

La trama del caso Epstein suma una nueva incógnita. Se trata de un dato que Ghislaine Maxwell intenta mantener oculto. Según los fiscales del caso, la detenida está casada en secreto y se niega a revela la identidad de su cónyuge. Sin embargo, los medios internacionales comenzaron a develar el misterio.

La revelación se dio a conocer ayer, cuando Maxwell se declaró "no culpable" de seis delitos vinculados al tráfico sexual de menores para el difunto financista estadounidense Jeffrey Epstein. Según publicó el Daily Mail, el matrimonio de Maxwell fue anunciado por la fiscal federal Alison Moe, durante la audiencia de detención. Sin embargo, no aclaró quién es el cónyuge ni se indicó hace cuánto están casados.

Jeffrey Epstein consideraba a Ghislaine Maxwell su "mejor amiga". Fuente: LA NACION

Uno de las menciones a la situación marital de Maxwell fue realizada por la fiscal, cuando Moe preguntó quién firmaría su fianza, en caso de obtenerla, y la respuesta que recibió fue que Maxwell "no menciona en absoluto las circunstancias financieras o los activos de su cónyuge cuya identidad se negó a proporcionar". "No hay información sobre quién firmará conjuntamente este bono o sus activos, y no hay detalles", agregó.

Borgerson y Maxwell se conocieron hace seis años Crédito: Daily Mail

La jueza de distrito Alison Nathan presidió la audiencia de arraigo de Maxwell, acusada por los fiscales de ayudar a Epstein a reclutar y eventualmente abusar de mujeres jóvenes entre 1994 y 1997 y de mentir sobre su rol en declaraciones en 2016. Maxwell se declaró inocente a través del enlace de video, pero se le negó la libertad bajo fianza.

En otro momento, la fiscal mencionó que en 2019 Maxwell había recorrido una casa en New Hampshire con un hombre. Según un agente de bienes raíces, que se dio cuenta más tarde que la mujer era Maxwell, la pareja dijo que sus nombres eran Scott y Janet o Jen Marshall.

No está confirmado que el hombre que visitó la mansión junto a Maxwell haya sido Borgerson Crédito: Daily Mail

El dato resulta interesante, porque el año pasado, según rastreó el diario británico, Maxwell vivió en una mansión propiedad del CEO de Cargometrics, Scott Borgerson, pero no está confirmado que el hombre que recorrió la mansión con Maxwell haya sido él.

Se cree que ambos se conocieron hace seis años, a través de charlas sobre medio ambiente y la preservación del océano. En 2014 fueron fotografiados hablando en la Asamblea del Círculo Polar Ártico.