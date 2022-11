Escalada de violencia en Chile: en su primer viaje a la zona del conflicto, Gabriel Boric comparó a los mapuches con los nazis

escuchar

SANTIAGO.- El presidente chileno, Gabriel Boric, inició el jueves su primera visita a La Araucanía, la región del sur chileno que vive un intenso conflicto con grupos del pueblo mapuche que exigen por la fuerza la restitución de territorios ancestrales, ocho meses después de jurar el cargo. Su llegada tuvo lugar un día después de una serie de atentados en la zona, a los que comparó con actos de “la década de 1930 de los nazis”.

“Comenzamos la gira a La Araucanía para fortalecer el trabajo interministerial en base a las prioridades de nuestro Gobierno en la región, con el foco puesto en las personas y su seguridad”, escribió el mandatario izquierdista en su cuenta en Twitter, acompañado de una foto descendiendo del avión en Temuco, 680 kilómetros al sur de Santiago.

#GiraLaAraucanía | Seguridad, inversión pública, desarrollo justo y fortalecimiento del diálogo político son puntos importantes de nuestra gestión, siempre con foco en las personas.

Hoy nuestro Presidente @gabrielboric está en terreno para avanzar en las prioridades de Gobierno. pic.twitter.com/fxzclwxdi8 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 10, 2022

La visita de Boric fue confirmada a última hora del miércoles por razones de seguridad y antecedida por una serie de atentados con incendios de cabañas, una escuela y una iglesia, además de cortes de rutas en zonas rurales.

“Hoy quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia, hubo cortes de ruta que generaron cortes de tránsito. Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de La Araucanía rural o (...) privándolos del acceso al agua (...) van a lograr intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes. Y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley”, sentenció el mandatario.

⭕ @gabrielboric: "Hoy quemaron una escuela, una iglesia y hubo cortes de ruta. A las personas detrás de esos atentados les digo que si creen que privando a niños de la educación o privándolos de acceso al agua van a lograr intimidarme, están equivocados. Son unos cobardes". pic.twitter.com/BSdib32TJX — 24 Horas (@24HorasTVN) November 10, 2022

Y agregó: “¿Saben a lo que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia que vimos hoy? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas, me recuerda cuando en septiembre de 1973 la dictadura quemaba libros en la Plaza San Borja”.

Consultado sobre si considera que esos actos pueden ser calificados como terroristas, respondió: “Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista”.

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las principales organizaciones radicales mapuche que se ha atribuido ataques incendiario forestales, emitió el miércoles un comunicado para rechazar y “sabotear” el primer viaje del presidente a la zona: “Fuera Boric del Wallmapu”, advirtió.

“Su viaje al Wallmapu (nación mapuche, en mapudungun) obedece a los intereses de la oligarquía, al poder de los grupos económicos que confrontan directamente con la causa mapuche, toda vez que bajo su gobierno se han agudizado las estructuras de dominación que históricamente hemos combatido”, indicó el comunicado de la CAM.

Esta foto de mano difundida por Aton Chile muestra al presidente chileno Gabriel Boric llegando a la Delegación Presidencial de La Araucanía para mantener una reunión con el gobernador de la Araucanía Luciano Rivas en Temuco, Chile, el 10 de noviembre de 2022. JAVIER SALVO - ATON CHILE

Tras su encuentro con Boric, el gobernador de Temuco, Luciano Rivas, afirmó que los últimos atentados son “de carácter terrorista” y agregó que “no hay excusas” para resolver la crisis de seguridad y avanzar en la reaparición de las víctimas.

En otros ataques incendiarios en las horas previas a la llegada del presidente, se destruyeron una casa, cabañas, un camión, bodegas y un aserradero. Los ataques coincidieron con la renovación de un estado de emergencia que rige hace poco más de cinco meses en La Araucanía y en la aledaña región del Biobío, que faculta al mandatario a usar a las Fuerzas Armadas en el control de las principales rutas.

Boric es un acérrimo detractor del estado de emergencia y antes de asumir el poder en marzo pasado había advertido que no lo usaría, pero el aumento de la violencia lo obligó a cambiar de opinión en mayo y hasta la fecha lo ha renovado en 11 ocasiones.

En octubre de 2021, el entonces presidente conservador Sebastián Piñera había decretado la militarización de esa región.

El actual mandatario puso fin a la medida dos semanas después de asumir el cargo, el 11 de marzo pasado, sin embargo, en medio de nuevos atentados ordenó en abril el desplazamiento militar para apoyar a la policía en el resguardo de rutas donde son frecuentes los ataques a camiones o a predios privados.

La visita

El mandatario de izquierda busca instalar un diálogo con comunidades no violentas y avanzar en una política pública que incluye recursos para infraestructura y desarrollo regional y la restitución de tierras. La Araucanía es una de las regiones chilenas más pobres del país.

“La gran mayoría de quienes habitan en La Araucanía y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quiere la paz y con ellos vamos a dialogar”, dijo Boric.

Esta imagen de mano difundida por la Presidencia de Chile muestra al presidente de Chile, Gabriel Boric, saludando al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, durante su llegada a Temuco, Chile, el 10 de noviembre de 2022. FERNANDO RAMIREZ - Chilean Presidency

Su agenda contempla reuniones con autoridades locales y con víctimas de la violencia, junto a los ministros del Interior, Carolina Tohá; de Obras Públicas, Juan Carlos García, y con la ministra a cargo de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, Ana Lya Uriarte.

En una escalada de violencia inédita, y con arrestos recientes de policías vinculados al tráfico de armas y robo de madera de la rica industria forestal, en la Araucanía hay zonas en que dirigentes indígenas radicalizados no permiten el ingreso a nadie.

Fue el caso en Temucuicui, localidad rural donde se dirigía la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, dos días después de la asunción en marzo del presidente Boric, cuando su comitiva fue amedrentada con balazos al aire.

La violencia en el sur, una creciente inseguridad en zonas urbanas y una oleada inflacionaria anualizada de 12,8% - en un país que vivió dos décadas con una inflación anual de 3%- se tradujeron esta semana en una nueva caída en la aprobación de Boric, que se ubicó en un 25%.

Agencias AP y AFP

