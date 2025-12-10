Trump dice que EE. UU. se apoderó de un petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos incautó un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela, dijo el presidente Donald Trump el miércoles, en medio de tensiones crecientes entre Washington y Caracas.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande —el más grande jamás incautado, de hecho", dijo Trump a los periodistas.

"Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante", añadió, al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.

El mandatario republicano, que ha iniciado una campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro desde que llegó al poder, no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino.

Trump consideró que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio Politico.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

Washington acusa igualmente al gobierno de Maduro de ser un régimen "narcoterrorista", y por ello ha emprendido una campaña militar para destruir lo que presenta como lanchas cargadas de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

