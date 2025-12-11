El momento en que María Corina Machado salió al balcón a saludar a una multitud que la esperaba en Oslo

OSLO.- Después de horas de espera y especulaciones sobre su llegada a Noruega, la líder opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, salió en la madrugada del jueves (hora local) al balcón del Grand Hotel a saludar a la multitud que la aclamó en las calles. Conmocionada, bajó a la puerta del establecimiento y rompió el protocolo de seguridad: se trepó a las vallas, se abrazó con la gente y les agradeció su presencia.

El avión que trasladó a Machado arribó ni bien inició la medianoche en Noruega, tras un largo viaje que empezó en una lancha clandestina rumbo a la isla holandesa de Curazao para escapar de Venezuela sin ser detectada por el régimen de Nicolás Maduro.

“¿Puedo salir?“, se la escucha decir entre nerviosa y ansiosa a Machado a un encargado de seguridad antes de aparecer en el balcón, donde estuvo alrededor de dos minutos en contacto pleno con la multitud. En el video, ni bien la líder opositora venezolana se asoma, la gente que la esperaba empieza a ovacionarla y gritar por la ”libertad", mientras suena el himno. Luego, antes de bajar a saludarla, le dice: “Espérenme ahí, ya bajo”.

Tras un largo vuelo, aterrizó en Oslo y se dirigió hacia el hotel en el que se hospeda con su familia, donde estaba previsto que saliera a saludar a la multitud que esperaba para recibirla. Si bien no dio un discurso -más allá de pequeños mensajes de agradecimiento-, priorizó el reencuentro con quienes se acercaron a saludar tras un año y medio en la clandestinidad.

Recorrió un largo pasillo segmentado por vallas en el que las personas le gritaban con cariño. Corina Machado estuvo varios minutos saludando a la gente, les tiró besos y agradeció el apoyo. “Hasta mañana”, dijo finalmente a los seguidores y volvió al hotel. "El abrazo que necesita toda Venezuela, gracias", fue lo único que llegó a decir en sus redes sociales como mensaje para su pueblo.

Entre la multitud que viajó para la aparición pública de la líder opositora se encontraban periodistas y figuras políticas en el exilio como Leopoldo López, Lilian Tintori y Antonio Ledezma, todos radicados en España.

En tanto, Machado ofrecerá este jueves una conferencia de prensa, según confirmó el gobierno noruego. La cita marcará su primer encuentro abierto con los medios tras meses de clandestinidad por motivos de seguridad y tras su llegada a Europa para recibir el galardón.

María Corina Machado saluda desde el balcón del Grand Hotel de Oslo

Este miércoles, Corina Machado no pudo estar presente para recibir el premio, tal como informó el Instituto Nobel. Quien recibió la medalla y el diploma, y leyó un discurso en su nombre, fue Ana Corina Sosa, su hija. “Sus Majestades, Altezas Reales, distinguidos miembros del Comité Nobel, ciudadanos del mundo, mis queridos venezolanos: he venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”, expresó.

También insistió en que la causa venezolana trasciende fronteras: “La libertad se conquista cada día… un pueblo que elige ser libre contribuye con toda la humanidad”.

A su vez, Ana Corina Sosa, igualmente conmovida, contó que no veía a su madre hacía dos años: “Estoy increíblemente agradecida porque, lo más probable, es que por fin pueda darle ese abrazo”.

Machado se mostró muy emocionada cuando salió a saludar al balcón Lise Åserud - NTB Scanpix

Durante la ceremonia, el auditorio estalló en aplausos cuando Joergen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, anunció que Machado viajaba hacia Noruega. El funcionario evocó a figuras como Nelson Mandela y Lech Walesa, y destacó la “pureza moral” necesaria para sostener una lucha democrática frente a una dictadura.

Entre los asistentes latinoamericanos estuvieron los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá), así como Edmundo González Urrutia. También viajaron Cayetana Álvarez de Toledo, la congresista republicana María Elvira Salazar y el expresidente colombiano Iván Duque.