Habló María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Estoy muy esperanzada”

OSLO.- La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, encabezó esta mañana una conferencia de prensa en Oslo, Noruega, donde reapareció tras salir de la clandestinidad. “Estoy muy esperanzada”, dijo.

Anticipó, además, que planea llevar el premio de regreso a Venezuela, pero se negó a revelar cuándo regresaría al país caribeño tras haber partido en total secreto para recibir el galardón. “No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”, aseguró.

La líder de la oposición venezolana, Machado, arribó a Oslo la madrugada del jueves, pero no llegó a tiempo a la capital noruega para la ceremonia de entrega del premio, celebrada horas antes. También se habían programado eventos para ella el jueves.

María Corina Machado Stian Lysberg Solum� - NTB�

La ingeniera de 58 años salió secretamente de Venezuela rumbo a Oslo, desafiando la prohibición de viajar impuesta por las autoridades durante una década y tras pasar más de un año escondida. “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno”, declaró a los periodistas en el parlamento, vestida de blanco. “Por supuesto, no diré cuándo”, agregó, asegurando además que es necesario “terminar el trabajo” para establecer la democracia en su país.

Asimismo, Machado agradeció “a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera viajar a Oslo. Machado llegó tarde para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que recibió su hija Ana Corina Sosa. La dirigente reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ya hubo 87 muertes. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

El avión que trasladó a Machado arribó ni bien inició la medianoche en Noruega, tras un largo viaje que empezó en una lancha clandestina rumbo a la isla holandesa de Curazao para escapar de Venezuela sin ser detectada por el régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a lo que publicó The Wall Street Journal. Según contó a AFP, solo pudo dormir 40 minutos tras llegar a Oslo, al cabo de un viaje “largo, largo, largo”.

“Quiero dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy”, dijo Machado, durante la rueda con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

La salida al balcón

Machado, implacable crítica de Maduro, salió a saludar desde el balcón de su hotel, recibiendo una ovación. Luego cantó con la gente el himno nacional de Venezuela. Cuando bajó a la calle a saludar a los seguidores, la recibieron como a una estrella de rock, al grito de “¡Libertad!” y “¡Valiente!”. “¡María ayúdanos a volver!”, pedían, rompiendo la calma de la apacible capital noruega.

María Corina Machado saluda desde el balcón del Grand Hotel de Oslo

Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una “Venezuela libre”. Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial. La visita al Parlamento noruego era uno de sus primeros compromisos de su agenda oficial este jueves, cuando también tiene previsto ofrecer una rueda de prensa

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea ni por varios países de Latinoamérica. La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de las actas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones. Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con Trump, a quien dedicó su Nobel.

