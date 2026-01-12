Cómo fue la salida de dos italianos de la cárcel donde está detenido Nahuel Gallo: “No sabíamos nada de la captura de Maduro”

CARACAS.– El avión que trasladará a Alberto Trentini y Mario Burló, los dos ciudadanos italianos liberados por el gobierno de Venezuela tras más de un año de detención sin proceso judicial, regresará a Italia “entre esta noche y mañana”, informó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Ambos pasan sus últimas horas en la Embajada de Italia en Caracas, ubicada en el municipio de Chacao, mientras se ultiman los detalles del vuelo de Estado dispuesto por Roma después de que salieron de la prisión Rodeo I, donde el régimen mantiene detenidos a presos políticos extranjeros, como el argentino Nahuel Gallo.

La nueva apariencia de Alberto Trentini, con la cabeza rapada y afeitado al ras, no fue una decisión suya, sino de las autoridades carcelarias venezolanas. A diferencia de las fotos tomadas antes de su arresto, en las que lucía barba y largo cabello, el italiano fue liberado de la prisión Rodeo completamente rapado.

“Fue todo tan repentino. Inesperado. Estoy feliz y agradezco a Italia. ¿Puedo fumar un cigarrillo ahora?”, dijo Trentini tras recuperar la libertad al medio italiano Corriere Della Sera. Visiblemente emocionado, pidió llamar de inmediato a su madre y luego se aisló para hablar con su novia. “Casi no puede creer que está libre”, relataron fuentes diplomáticas.

“No sabíamos nada de la captura de Maduro", agregó Trentini.

Alberto Trentini fue liberado tras más de un año preso en el Rodeo 1

El embajador italiano en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, explicó que ambos desconocían los cambios políticos recientes en el país. “No tenían información sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela desde el 3 de febrero”, señaló.

Alberto Trentini, nacido en Venecia, es trabajador humanitario y desde 2024 se desempeñaba en Venezuela con la ONG Humanity & Inclusion. Fue detenido cuando viajaba de Caracas a Guasdualito, y su arresto recién fue confirmado dos meses después.

Mario Burló, empresario turinés y director de varias compañías, fue detenido en noviembre de 2024 en un puesto de control mientras realizaba el mismo trayecto. Sus abogados siempre denunciaron que fue apresado de manera arbitraria, sin cargos formales.

Mario Burló, el emprendedor de Turín liberado en Venezuela

“Nos trataron bien, no nos torturaron”, aseguraron ambos al llegar a la embajada, aunque Trentini precisó que durante traslados anteriores sí fueron encapuchados.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, llamó personalmente a la madre de Trentini para transmitirle que “tras compartir el sufrimiento y la espera, todos compartimos ahora su felicidad”, cerrando un capítulo que había generado una intensa presión diplomática sobre el gobierno venezolano.

La liberación pone fin a 423 días de encarcelamiento de Trentini en Rodeo 1, una de las prisiones más temidas del país y donde se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo. Ésta es destinada principalmente a presos políticos y señalada por organismos internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La líder opositora María Corina Machado calificó ese penal como “la cárcel más peligrosa de Venezuela”, mientras que Amnistía Internacional y la Misión Internacional Independiente de la ONU describieron las condiciones de detención como “crueles, inhumanas y degradantes”, en algunos casos equiparables a tortura.

Según el Observatorio Penitenciario Venezolano, los reclusos de Rodeo 1 atraviesan un período inicial de aislamiento de 30 días, duermen sobre camas de concreto sin colchones ni mantas y carecen de acceso regular a agua potable y productos básicos de higiene.

Trentini y Burló fueron excarcelados durante la madrugada de este lunes y llegaron a la embajada italiana de noche, sin presencia policial visible en los alrededores. Desde allí pudieron comunicarse por primera vez con sus familias.

Giro en la relación bilateral

En Roma, la primera ministra Giorgia Meloni expresó su “alegría y satisfacción” por las liberaciones y agradeció a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, por las gestiones realizadas.

Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa.



Desidero esprimere, a nome del… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 12, 2026

Tajani calificó el desenlace como “un gran logro de nuestra diplomacia” y aseguró que el gobierno italiano “supo comprender y comunicar el cambio que se ha producido en Venezuela”.

En paralelo, el canciller introdujo definiciones políticas más amplias. Consultado sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, sostuvo que Italia “siempre ha dicho que una solución militar no es la mejor manera de resolver las crisis”, aunque reconoció que, a la luz de lo que está emergiendo –especialmente en relación con el narcotráfico–, “existía una amenaza real para Estados Unidos”. Ante la pregunta sobre la legalidad de la operación según el derecho internacional, respondió escuetamente: “Creo que la primera ministra ya habló de eso”.

El jefe de la diplomacia italiana también reveló que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas 42 ciudadanos italovenezolanos. “Quienes solo tenían pasaporte italiano ya están fuera. Hay 24 presos políticos; los demás no lo son. Ahora estamos trabajando para garantizar la liberación del mayor número posible”, detalló.

En ese marco, Tajani anunció un giro en la relación bilateral: tras las recientes liberaciones, Italia buscará “cambiar el rumbo” de sus vínculos con Caracas y elevar el nivel de representación diplomática, actualmente a cargo de un encargado de negocios, al rango de embajador. “Venezuela es un país muy importante para nosotros”, afirmó, y destacó la presencia del grupo energético ENI, que mantiene operaciones significativas en el país.

Agencias AFP, ANSA y Reuters