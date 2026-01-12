“Que Trump no se deje engañar”: los familiares en Venezuela que aguardan sin noticias la excarcelación de los presos.

En los alrededores de El Helicoide, la cárcel que quizás mejor representa las violaciones a los presos denunciadas contra el gobierno de Venezuela, el ambiente es lúgubre. “Liberen a mi hijo, por favor”, clama la señora Carmen Farfán, quien afirma ser la madre de un detenido, José Gregorio Reyes, de quien no sabe nada desde que presuntamente fue arrestado en Maturín, una ciudad del oriente de ese país.

Las lágrimas le recorren el rostro. A su lado está Narwin Gil, cuñada de Reyes y hermana de su esposa, Marilyn del Valle Gil, quien también llora desconsoladamente. Ambas aseguran que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a la pareja y a un amigo en noviembre del año pasado y que desde entonces no volvieron a saber de ellos. Ni siquiera saben si siguen con vida.

El jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sorprendió con el anuncio de que el nuevo gobierno interino liderado por su hermana, Delcy Rodríguez, liberaría inmediatamente a “un número importante de personas venezolanas y extranjeras”.

Desde ese día, grupos de familiares de algunos presos se congregan en las afueras de El Helicoide, en el oeste de Caracas, y otras cárceles de Venezuela con la esperanza de ver salir a sus seres queridos. Algunas son personas como Farfán y Gil, quienes simplemente no saben nada de sus allegados ni por qué los metieron presos, pero otras son caras conocidas, familiares de personas consideradas por grupos de derechos humanos como presos políticos.

Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano, aguarda con incertidumbre noticias de su esposo. Va todos los días a la cárcel Rodeo 1, en las afueras de Caracas, a hacer vigilia y tratar de obtener información. Finalmente, tras 18 meses sin saber nada de él, este domingo informó que pudo verlo por a través de un vidrio.

Cuenta a BBC Mundo que la detención de Superlano el 30 de julio de 2024 tras una persecución armada forma parte de lo que describe como una persecución política que se intensificó después de que el político opositor venciera en 2021 a la familia del expresidente Hugo Chávez en las elecciones regionales del estado Barinas, considerado como cuna del chavismo.

Denuncia que Superlano permanece incomunicado, sin acceso a visitas ni a defensa privada, y que la falta de información le genera profunda desconfianza, aunque la familia conserva la esperanza de su liberación tras los recientes anuncios oficiales. “Mis hijas llevan más de un año sin ver a su padre ni saber si está bien; eso es algo que no se lo deseo a nadie”, afirma.

“Que Trump no se deje engañar”: los familiares en Venezuela que aguardan sin noticias la excarcelación de los presos. JUAN BARRETO� - AFP�

Más de 800 personas son consideradas presos políticos por el grupo defensor de derechos humanos Foro Penal. A varios días del anuncio oficial, solo unas 20 personas habían sido liberadas, según Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal. Entre los liberados se encuentran cinco ciudadanos españoles, incluida la abogada de derechos humanos y periodista Rocío San Miguel.

“Otra razón para luchar”

Desde un barrio acomodado del este de Caracas, otro familiar aguarda la liberación de su padre. Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa —un destacado dirigente opositor y estrecho colaborador de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado— le dice a BBC Mundo que tomó el primer vuelo disponible desde Maracaibo, en el occidente del país, hasta Caracas al enterarse de la noticia.

Cuenta que estaba ilusionado con reencontrarse con su padre, a quien no ve desde hace meses. Pero eso no ocurrió. “Cuando te dicen que van a liberar a tu familia, todo lo demás se vuelve pequeño”, relata. “Te sientes derrotado, pero al mismo tiempo encuentras otra razón para luchar. Yo (ahora) lucho para que realmente cumplan lo que dicen que van a hacer”, agrega.

Familiares de los presos políticos exigen su liberación frente a la cárcel de El Helicoide JUAN BARRETO� - AFP�

El presidente estadounidense Donald Trump, que se atribuyó el mérito de las liberaciones, escribió en redes sociales el sábado: “Venezuela comenzó el proceso, a lo GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que estos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse”.

Sin embargo, Ramón Guanipa, insinúa que el presidente estadounidense probablemente desconoce que hasta ahora son muy pocos los que han sido liberados. “Quiero agradecer al presidente Trump por la presión que ejerció. Fue nuestro mayor aliado en esta situación”, señala. “Pero quiero decirle que no se deje engañar y que mantenga la presión sobre estas personas. Trump piensa que todo está yendo bien. No lo está (…) La liberación de 20 no dice nada”, destaca.

El gobierno venezolano no comentó sobre el ritmo de las liberaciones y la Fiscalía General de la República rechazó una solicitud de entrevista de BBC Mundo.

“La falta de información genera mucha angustia”

El anuncio de las liberaciones se considera la primera prueba del alcance de la influencia de Trump en Venezuela, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

La presidenta interina Rodríguez sugirió que está abierta a la cooperación con la administración estadounidense, aunque sus declaraciones públicas condenaron de manera reiterada cualquier forma de intervención extranjera.

Ramón Guanipa relató que solo pudo visitar a su padre una vez desde su arresto. Juan Pablo Guanipa se escondió tras ser acusado de terrorismo y traición por desafiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2024.

El anuncio del gobierno se produjo un día después de que Trump asegurara que las autoridades cerrarían El Helicoide, la prisión más temida de Venezuela. Ese lugar fue concebido originalmente como un centro comercial y fue alguna vez un símbolo de la prosperidad petrolera del país, pero se transformó en sinónimo de represión política bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Activistas opositores aseguraron que la liberación de presos políticos es un paso “urgente” para cualquier posible transición. Sin embargo, el número limitado de excarcelados hasta ahora generó dudas sobre las intenciones del gobierno y cuestionamientos sobre el nivel de cooperación con Estados Unidos.

“Que Trump no se deje engañar”: los familiares en Venezuela que aguardan sin noticias la excarcelación de los presos. RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, le dice a BBC Mundo que es “muy difícil” saber qué está ocurriendo realmente. “En las cárceles nos dijeron que están esperando instrucciones y que aparentemente sí se va a producir un número importante de excarcelaciones”, señala.

“Pero la falta de información genera mucha angustia en los familiares y la verdad es que nadie sabe cómo va a terminar esta historia”, añade. Mientras tanto, frente a El Helicoide, los familiares continúan esperando. Algunos rezan, otros gritan los nombres de sus seres queridos. Todos comparten la misma incertidumbre.

Por Norberto Paredes