Cómo la bandera inglesa se convirtió en el centro de un debate sobre la inmigración en Reino Unido

En las últimas semanas se ha izado un número creciente de banderas inglesas en ciudades, pueblos y aldeas del país, pero ¿por qué?

Los grupos responsables de ondearlas le dijeron a la BBC que lo hacen por orgullo y patriotismo.

Sin embargo, otros afirman que esto se ve como provocador en un momento de gran tensión en el país por el tema de la inmigración y, en particular, de los solicitantes de asilo.

¿Qué banderas se están izando?

Reino Unido está formado por cuatro naciones, o “países de origen”: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

En las últimas semanas se han izado principalmente dos banderas:

La bandera de Inglaterra, con una cruz roja sobre fondo blanco, que se llama la Cruz de San Jorge.

La bandera de la Unión, también llamada “Union Jack” que representa a Reino Unido, y está compuesta por una combinación de las banderas de las cuatro naciones, con sus distintivos colores rojo, blanco y azul.

Ambas han estado apareciendo en farolas, jardines y puentes de toda Inglaterra durante las últimas semanas.

¿Cómo empezó todo?

En julio, las banderas de la Cruz de San Jorge se desplegaron por toda Inglaterra para apoyar a la selección nacional femenina de fútbol, las Leonas, durante la Eurocopa.

Las Leonas ganaron la competición y celebraron la victoria con un desfile por Londres.

Las cruces de San Jorge adornaron el recorrido para celebrar el éxito deportivo.

Semanas después, en los suburbios de Birmingham, en el centro de Inglaterra, se vieron tanto las banderas de la Cruz de San Jorge como de la Unión colgadas en las farolas de varias calles.

La imagen de las banderas, ondeando en fila a lo largo de calles residenciales y caminos rurales, fue recibida con entusiasmo por muchos en redes sociales.

Las banderas británicas ondeando en las farolas de algunas zonas de Birmingham, Inglaterra.

Una organización autodenominada Weoley Warriors (Guerreros de Weoley), en honor al suburbio de Weoley Castle, se atribuyó la responsabilidad.

Declaró ser un “grupo de ingleses orgullosos con el objetivo común de mostrar a Birmingham y al resto del país lo orgullosos que estamos de nuestra historia, libertades y logros”.

Otros se inspiraron en las exhibiciones de Birmingham y comenzaron a aparecer las banderas en farolas de todo el país.

¿Por qué hay controversia?

Las banderas se han izado en un momento de gran tensión por la inmigración en el país.

Durante el último mes, se han producido una serie de protestas de ambos bandos por el uso de hoteles para alojar a solicitantes de asilo.

Una autoridad local de Epping, en el sureste de Inglaterra, ganó un caso judicial para desalojar a solicitantes de asilo de un hotel.

La sentencia judicial fue revocada cuando el gobierno del Reino Unido ganó la apelación.

Ambas banderas se han utilizado como emblemas de movimientos políticos de extrema derecha a lo largo de los años, y algunos residentes de Birmingham se sintieron incómodos con la motivación de quienes apoyaban a los Weoley Warriors.

Algunas publicaciones en redes sociales y oyentes que llaman a emisoras de radio afirman sentirse incómodos debido a las banderas.

En la ciudad noroccidental de Liverpool, un centro musulmán encontró una bandera de la Unión atada a sus barandillas.

El centro decidió izar la bandera en su ventana, alegando que lo hacían para mostrar el orgullo de de sus miembros de ser británicos.

Ibrahim Syed dice que en su mezquita ondea la bandera del Reino Unido para mostrar su patriotismo al país.

Ibraham Syed, del Centro Wirral Deen, le dijo a la BBC que cuando colocaron la bandera frente a la mezquita “la intención era ofender”.

Pero afirma que en lugar de retirarla y desecharla, los líderes del centro sintieron que era la oportunidad perfecta para reafirmar su lealtad al país.

Banderas de la Cruz de San Jorge colocadas en un puente sobre una autopista en el oeste de Inglaterra

Malcom Farrow es vexilólogo, un especialista en banderas. Afirma que la razón por la que algunos asocian las banderas nacionales con grupos de extrema derecha es que Reino Unido nunca ha sido una nación que ondee muchas banderas.

Le dijo a la BBC que esto ha permitido que “extremistas locos” se apropien de las banderas para convertirlas en símbolos de las causas de sus protestas.

¿De dónde surgió la bandera inglesa?

Se cree que algunos ingleses en las Cruzadas llevaban una cruz blanca sobre un fondo rojo, similar a la que llevaban estos Caballeros Hospitalarios. Getty Images

La bandera en sí tiene una historia compleja.

El símbolo de la cruz fue adoptado por los gobernantes europeos como símbolo religioso al abrazar el cristianismo.

Muchos historiadores creen que los ingleses comenzaron a usar la cruz roja sobre fondo blanco en banderas y ropa militar en la Edad Media, cuando se unieron a las Cruzadas.

Las Cruzadas fueron una serie de campañas militares llevadas a cabo por cristianos de Europa occidental, a partir del siglo XI, para arrebatar el control de la “Tierra Santa” al dominio islámico.

En particular, buscaban controlar Jerusalén y la región circundante.

La cruz de San Jorge fue considerada un emblema de guerra inglés desde el siglo XIII en adelante, como se muestra en este dibujo de los hombres del Príncipe Eduardo en la batalla de Evesham en 1265. Getty Images

Contra protestas

Hace unos días unos 50 manifestantes antiinmigración portaron banderas inglesas y de Reino Unido por el centro de la ciudad de Bristol, al suroeste del país.

Fueron recibidos por una contra manifestación más grande.

Manifestantes antiinmigración se enfrentan a contramanifestantes en Bristol el 30 de agosto.

Un portavoz de la organización de ayuda Bristol Contra el Racismo y la Desigualdad declaró que aunque no todas las banderas se colocaron “con la intención de dividir”, éstas “están haciendo que algunos miembros de las minorías se sientan menos seguros”.

Una bandera pintada en el Avon Gorge en Bristol.

No solo banderas

También se han pintado señales en las calles para que se parezcan a la bandera de la Cruz de San Jorge.

Se han pintado cruces rojas en las rotondas de muchos lugares, incluso aquí en Birmingham.

Una mujer que vive cerca de una rotonda pintada en Kings Heath, Birmingham, le dijo a la BBC que el acto es “vandalismo puro y descarado”.

Un hombre que vive cerca afirma que “no es patriótico, simplemente parece una excusa para la xenofobia”.

Las autoridades locales declararon que apoyan el derecho a ondear las banderas, pero que las cruces pintadas en infraestructuras y algunas banderas colgadas en las calles o cerca de ellas serán retiradas por razones de seguridad.

Aunque hace apenas unas semanas muchos aficionados al fútbol exhibían la Cruz de San Jorge para animar a las Leonas, ahora ondear las banderas nacionales de Inglaterra y Reino Unido ha adquirido un significado muy diferente.

Por Phoebe Hopson & Andrew Webb