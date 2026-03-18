Cómo se posiciona la Argentina en la Guerra de Medio Oriente tras las amenazas de Irán

El conflicto en Medio Oriente cumplió este martes su decimoctavo día consecutivo de guerra y sus consecuencias repercuten en todo el mundo. Para analizar de qué manera influye el conflicto bélico en la Argentina, el especialista en seguridad, Juan Carlos Ozarán, y el analista internacional, Luciano Anzelini, visitaron los estudios de LN+, donde compartieron sus cosmovisiones.

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Argentina y la lógica de la imprudencia

“El país está entrando en una lógica de imprudencia, justo cuando las relaciones internacionales exigen prudencia”, esbozó Anzelini. “Esta guerra no implica ningún riesgo estratégico para la Argentina, pero el Presidente sale y dice ‘vamos a ganar’”, remató el analista.

En palabras de Anzelini, los movimientos de Milei respecto al conflicto en Medio Oriente, “representan un error mayúsculo”. “Porque es la ruptura de una tradición históricamente pacifista, que se desvía de posicionamientos históricos, como la modificación en el voto que consideraba a esa región libre de armas nucleares”.

Los especialistas visitaron LN+

Dentro de su análisis, Anzelini también incluyó a la figura del presidente de los Estados Unidos. “Quedó en evidencia que nunca tuvo una estrategia para ir a la guerra con Irán. A la mañana, Trump dice una cosa y a la tarde, otra”, remarcó.

La linealidad de la guerra

Por su parte, Ozarán desmembró la faceta ofensiva de los países que protagonizan la guerra. “En el escenario de las batallas, Israel tiene abiertos tres frentes: la franja de Gaza, el sur del Líbano e Irán”, subrayó.

“Esto implica que, al alinearse en el orden estratégico militar con Israel y Estados Unidos, Argentina tomó la decisión correcta”, planteó Ozarán.

La semana pasada, Milei se definió como "el presidente más sionista del mundo" Fabián Marelli

Desde la óptica del especialista en seguridad, “Trump y el presidente de Israel, fueron muy claros con sus acciones y objetivos militares”. “Y a esa idea podemos llegar porque la política internacional es caótica. Pero la guerra es mucho más lineal”, cerró Ozarán.