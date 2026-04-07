Cómo será la respuesta de Irán al ultimátum de Trump y qué capacidad de ataque tiene, según un experto internacional

A tan solo horas de que se cumpla el ultimátum que le impuso Estados Unidos a Irán para que liberen el estrecho de Ormuz, Donald Trump volvió a amenazar a la población iraní y sostuvo que “una civilización entera morirá esta noche”, si no se cumple el acuerdo. En este marco, Andrés Repetto, analizó los posibles escenarios tras las declaraciones del presidente y la fuerte postura de Irán.

Tras las declaraciones del mandatario estadounidense, se registraron nuevos ataques en la isla de Kharg, la isla donde Irán produce el 90% de su petróleo clave, por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. “No sabemos si están atacando la estructura petrolera, si este ataque puede ser parte de algún tipo de ofensiva diferente a la que vimos, si puede hablarse de algún tipo de idea de entrar por tierra”, remarcó el especialista.

Andres Repetto en LN+

En las últimas declaraciones desde la Casa Blanca, Trump amenazó al régimen Iraní en caso de no liberar el estrecho de Ormuz: “Quiero decir, una desolación completa a las 12 de la noche y sucederá durante un periodo de cuatro horas si lo queremos. No queremos que eso suceda. Quizás incluso nos involucremos en ayudar a reconstruir su nación. Si es así, la última cosa que queremos hacer es empezar con las plantas de poder, que son entre las cosas más costosas y los puentes”.

La respuesta de Irán

Luego de que el presidente de los Estados Unidos comunicara sus próximos pasos en la guerra, le contestaron los iraníes a través del vocero del ejército: “Las retóricas groseras, arrogantes y las amenazas infundadas del delirante presidente de Estados Unidos, que surgen del callejón sin salida en la que se encuentra y buscan justificar las derrotas sucesivas del ejército estadounidense, no tendrán ningún efecto en la continuidad de las operaciones ofensivas y contundentes de los combatientes contra los enemigos estadounidenses y sionistas, ni podrán reparar la deshonra y la humillación de Estados Unidos en la región de Asia Occidental”.

Asimismo, ante las reiteradas amenazas de Trump, el régimen remarcó: “Irán advierte que su respuesta irá más allá de la región si Estados Unidos cruza las líneas rojas” con lo cual da a entender que la respuesta de Irán va a ir más allá del Golfo Pérsico, según detalló Repetto.

Donald Trump en la última conferencia de prensa en la Casa Blanca Li Rui - XinHua

La capacidad de ataque de Irán

Ante la consulta de la capacidad de ataque de Irán en caso de que se consolide el ultimátum de Trump, el analista remarcó: “Supuestamente Irán ya estaba prácticamente diezmado en su capacidad misilística, pero sigue generando y atacando diferentes capitales del Golfo, de forma diferente y cada vez quizás con más contundencia Israel, más allá de que es la política“.

En la misma línea, Irán advierte que su respuesta irá más allá de la región si Estados Unidos cruza líneas rojas. “Irán acaba de decir que se terminó la moderación. Como si todos pudieran dar más de lo que han dado cuando lo que vemos es una situación sin precedentes hasta ahora en el Golfo Pérsico o en Medio Oriente”, resaltó Repetto.

Continúan los bombardeos en Medio Oriente Gil Cohen Magen - XinHua

Además, allegados o miembros del régimen, de distinta importancia, se encuentran llamando a los jóvenes a formar escudos humanos en torno a los posibles objetivos militares de Estados Unidos e Israel.

“Invito a todos nuestros jóvenes, atletas, artistas, estudiantes, universitarios y profesores, a reunirse en torno a las centrales eléctricas que son patrimonio nacional, independientemente de cualquier inclinación o perspectiva política y que pertenecen al futuro de Irán y a la juventud iraní, para decirle al mundo que atacar la infraestructura pública es un crimen”, sostuvo un funcionario del régimen en un comunicado.

En este marco, Repetto concluyó: “Viendo el tema del petróleo y cómo esto es un arma, y es el arma más poderosa que hasta ahora ha manejado Irán, el régimen está amenazando con privar de petróleo y gas a Estados Unidos y sus aliados durante años”.