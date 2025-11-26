Condenan a 14 años de cárcel por corrupción al expresidente peruano Martín Vizcarra

LIMA.– Un tribunal condenó este miércoles al expresidente peruano Martín Vizcarra a 14 años de prisión por recibir sobornos cuando era gobernador, un fallo que el político calificó de una “venganza” de sus opositores, en un país en el que hay otros tres exmandatarios en la cárcel.

Vizcarra, según la sentencia, aceptó sobornos de empresas constructoras por el equivalente a 676.000 dólares a cambio de otorgar la ejecución de dos obras públicas cuando fue gobernador del departamento de Moquegua (sur), entre 2011 y 2014. Fue presidente entre 2018 y 2020.

“La pena a imponerse es de 14 años de pena privativa de la libertad”, dijo al leer la sentencia la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

El expresidente Martín Vizcarra se dirige a sus seguidores frente al tribunal, días antes de conocerse la sentencia Martin Mejia - AP

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza”, afirmó Vizcarra en X tras el anuncio de la sentencia en una sala de la Corte Superior de Justicia en Lima. “Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", agregó.

Los proyectos que determinaron su sentencia

El delito que se le imputó es cohecho pasivo propio, en relación con los casos del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua. El tribunal ordenó al exmandatario y a las empresas implicadas una reparación civil de unos 692.763 dólares.

“Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", dijo la jueza.

Durante el juicio, que comenzó en octubre del año pasado, el exmandatario de 62 años negó los cargos y dijo ser víctima de persecución política.

Martín Vizcarra llegó al poder en 2018 y fue destituido en 2020 Martin Mejia - AP

Decenas de seguidores con carteles y fotografías de Vizcarra se congregaron frente a la sede del tribunal en el centro de Lima, en respaldo al expresidente. “Es inocente, las pruebas no son contundentes, creemos en nuestro líder”, dijo Yovana Flores, de 48 años.

Otro simpatizante de Vizcarra, Roger Goicochea, dijo que la sentencia “es injusta porque lo quieren perjudicar para que no participe en las elecciones” de abril de 2026.

Vizcarra llegó al poder en 2018 tras la renuncia de su predecesor. Dos años después el Congreso, dominado por sus adversarios de derecha, lo destituyó e inhabilitó para postular a cargos públicos hasta 2035, por considerar que no respetó la Constitución.

Su hermano mayor, Mario Vizcarra, planea postularse en las elecciones presidenciales de abril de 2026 por el partido Perú Primero cuyo principal asesor es el expresidente.

Pedro Castillo, uno de los tres expresidentes actualmente en la cárcel en Perú Martin Mejia - AP

En las elecciones de 2021, el expresidente Vizcarra fue el candidato a legislador más votado, pero fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos durante diez años por haber cerrado el Parlamento en 2019.

El abogado de Vizcarra anunció que apelará el fallo y pedirá que se revalúe la ejecución inmediata de la sentencia ante una instancia judicial superior.

Perú, que vive en constante incertidumbre política debido a las protestas sociales y el descrédito de sus líderes, ha tenido seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias por escándalos de corrupción.

Los tres expresidentes que están en prisión son Alejandro Toledo, con dos condenas, Ollanta Humala, con una sentencia de 15 años por lavado de activos, y Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva mientras espera un juicio por el fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022.

Agencias Reuters, AFP y AP