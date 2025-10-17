Conmoción en Italia: explotó el auto de un reconocido periodista italiano amenazado por la mafia

ROMA.- Una bomba destruyó en la madrugada del viernes el automóvil de Sigfrido Ranucci, un destacado periodista italiano de investigación amenazado por la mafia, en un atentado que no dejó víctimas pero provocó una ola de indignación entre políticos y grupos de prensa en Italia.

El vehículo de su hija y la fachada de su casa también sufrieron daños por la explosión, ocurrida en la localidad de Pomezia, al sur de Roma. Los fiscales antimafia de Roma investigan el ataque contra el periodista, quien vive bajo protección policial desde 2014 debido a las amenazas de muerte recibidas.

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

“La potencia de la explosión fue tal que habría podido matar a alguien si hubiera pasado al lado en ese momento“, indicó en la red social X el programa de televisión Report, el programa de periodismo de investigación más conocido de Italia, dirigido por Ranucci.

Report, emitido en el tercer canal de la televisión pública RAI, precisó que el coche de Ranucci “saltó en el aire” debido a la bomba colocada debajo del auto, y publicó un video en el que aparece un vehículo totalmente destrozado, y al lado otro con daños visibles.

El periodista de investigación Sigfrido Ranucci asiste a la presentación de la programación de la televisión estatal RAI, en Nápoles, Italia, el 8 de julio de 2023 Stefano Colarieti� - LaPresse�

El incidente fue condenado por numerosos responsables políticos, empezando por la primera ministra, Giorgia Meloni, quien manifestó su “plena solidaridad” con el periodista y arremetió contra este “grave acto de intimidación”.

"La libertad y la independencia de la información son valores esenciales de nuestras democracias, que seguiremos defendiendo", agregó la mandataria en un comunicado.

Esprimo piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2025

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que había ordenado aumentar la seguridad del periodista “al máximo”, mientras que el presidente italiano, Sergio Mattarella, expresó su “severa condena” por el grave acto de intimidación.

El ataque

Ranucci dijo el viernes a la RAI que el artefacto rudimentario, probablemente fabricado con explosivos pirotécnicos, fue colocado frente a la puerta de su casa en Campo Ascolano, a unos 20 kilómetros al sur de Roma.

Añadió que la explosión se produjo unos 20 minutos después de que él regresara a casa. Los dos automóviles, de Ranucci y su hija, quedaron prácticamente destruidos. Nadie resultó herido y Ranucci dijo que “aparte del susto, todo está bien”.

Carabineros italianos hacen guardia frente a la residencia del periodista italiano en Pomezia, cerca de Roma, el 17 de octubre de 2025 EMANUELE VALERI� - ANSA�

El periodista dijo que no podía decir si la bomba estaba relacionada con su trabajo. La agencia de noticias ANSA dijo que los fiscales antimafia habían abierto una investigación por daños criminales con agravantes de métodos mafiosos.

Según dijo el periodista al diario italiano Corriere della Sera, en el atentado se utilizó “al menos un kilo de explosivos”.

¿Quién es Ranucci?

Ranucci, de 64 años, es el presentador de Report desde 2017 y ya recibió protección policial en 2021 tras recibir amenazas de la mafia calabresa ‘Ndrangheta. También ha sido demandado por varios políticos por informes que los vinculan con la mafia.

Report es conocido por sus profundos reportajes de investigación y Ranucci también escribió un libro sobre la mafia. En un programa de televisión de 2021, describió cómo un expresidiario le dijo que los mafiosos “habían dado la orden de matarlo” tras la publicación de su libro, pero que el ataque “fue detenido”.

Ranucci declaró al Corriere que también había recibido varias amenazas recientemente, incluyendo el hallazgo de dos balas fuera de su casa.

El domingo, reveló en redes sociales los aspectos más destacados de la próxima serie de reportajes, incluyendo investigaciones sobre la poderosa ‘Ndrangheta, un grupo delictivo organizado en Calabria, y la mafia siciliana.

Report también ha chocado a menudo con el gobierno italiano, lo que ha llevado a varios miembros de la coalición derechista de Meloni, entre ellos el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, el ministro de Industria, Adolfo Urso, su partido Hermanos de Italia y su jefe de gabinete, Gaetano Caputi, a demandar al programa.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Italia ocupa el puesto 49 a nivel mundial en libertad de prensa. Pavol Szalai, director de RSF para Europa, declaró que se trataba del “ataque más grave contra un periodista italiano en los últimos años”.

“La propia libertad de prensa se enfrenta a una amenaza existencial en Italia”. La organización advirtió en su última actualización que los periodistas que investigan el crimen organizado y la corrupción son “sistemáticamente amenazados y, en ocasiones, sometidos a violencia física”.

Unos 20 periodistas viven actualmente bajo protección policial permanente tras haber sido objeto de intimidación y ataques, según la organización.

El más conocido es Roberto Saviano, conocido por su bestseller internacional sobre la mafia, Gomorra. Saviano vinculó el ataque a Ranucci a un clima político en Italia en el que los periodistas son vistos como “objetivos” legítimos.

