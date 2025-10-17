La vicepresidenta de Venezuela desmintió negociaciones con Estados Unidos para sacar a Maduro del poder y acusó una guerra psicológica

Caracas.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió este jueves haber negociado con Estados Unidos por la supuesta salida del presidente Nicolás Maduro del poder, tal como había señalado el diario Miami Herald. Este jueves, el diario norteamericano publicó una investigación en la que señalaba a la funcionaria y su hermano Jorge Rodríguez de haber iniciado conversaciones para apartar del poder al presidente chavista y asumir ellos, aunque la Casa Blanca rechazó las propuestas.

“FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”, aseguró Rodríguez en Telegram y añadió: “La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”. Luego compartió una foto junto al líder del régimen con la leyenda: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”.

Según el diario, los hermanos supuestamente argumentaban que son libres de señalamientos de narcotráfico. “Las propuestas, canalizadas a través de intermediarios en Qatar, buscaban persuadir a sectores del gobierno estadounidense de que un ‘Madurismo sin Maduro’ podría facilitar una transición pacífica en Venezuela, preservando la estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante”, dice la nota, que cita a fuentes al tanto del asunto.

El gobierno venezolano apuntó contra la gestión de Trump PRESIDENCIA VENEZUELA� - PRESIDENCIA VENEZUELA�

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar carteles de droga y desde agosto desplegó buques de guerra en el Caribe para combatir el tráfico de drogas. Venezuela, en tanto, denuncia una “amenaza” de Washington para un “cambio régimen”.

Miami Herald había dicho que Rodríguez presentó dos propuestas a través de intermediarios en Qatar, país que ha mediado anteriormente entre Estados Unidos y Venezuela para el intercambio de presos. Según un reporte del diario, Maduro avaló las negociaciones.

Desde el inicio del despliegue en el Caribe, Estados Unidos atacó al menos cinco pequeñas embarcaciones con un saldo de 27 muertos.

Trump dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de la droga de Venezuela JIM WATSON� - AFP�

El presidente Donald Trump anunció en la víspera que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela, sin precisar la fecha de dicha autorización, y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de la droga del país caribeño, mientras Maduro insistió este jueves en rechazar estas declaraciones: “¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años y que no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?“.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerdan tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5000 jóvenes asesinados y desaparecidos”, continuó.

Por su parte, el gobierno venezolano anunció que su misión ante las Naciones Unidas presentará una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad y al secretario general, António Guterres, para exigir que se responsabilice al gobierno estadounidense y se tomen “medidas urgentes para prevenir una escalada militar en el Caribe”.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, también ironizó entre risas sobre el anuncio de la CIA: “Nunca habían operado aquí en América Latina, nunca, nunca”.

Con información de AFP.