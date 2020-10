La primera entrevista en cámara de Donald Trump tras contagiarse de coronavirus

WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo anoche que estaba "libre de medicación" y reveló más detalles sobre su lucha contra el coronavirus, en una entrevista transmitida por televisión ayer, una semana después de haber sido hospitalizado por el virus y mientras persisten las dudas sobre su estado de salud.

Trump apareció en el programa Tucker Carlson Tonight de su cadena preferida, Fox News, para algo que la Casa Blanca describió como una "evaluación médica" al aire, realizada a distancia por el doctor Marc Siegel, colaborador de ese medio.

"Ahora mismo estoy libre de medicamentos, no estoy tomando ninguna medicación a partir, sabes, probablemente hace unas ocho horas", dijo Trump a Siegel.

No quedó claro cuándo se hizo la entrevista, la que Carlson dijo fue grabada por un equipo de cámaras de la Casa Blanca.

Los médicos de Trump dijeron antes que le dieron un agresivo cóctel de medicamentos, incluido el esteroide dexametasona, usualmente utilizado en casos graves de Covid-19.

Trump también indicó que le habían vuelto a hacer el test de coronavirus. "Aún no he averiguado los números ni nada, pero me han vuelto a hacer las pruebas y sé que estoy en la parte inferior de la escala o libre", dijo. Agregó que no sabe cuándo se haría la siguiente prueba, "probablemente mañana", dado que "hacen la prueba cada dos días".

Gravedad

Trump dijo que el virus había reducido su energía y que no se había sentido "muy vital", aunque señaló que "no tiene problemas para respirar". Sus médicos dijeron que lo asistieron con oxígeno al menos dos veces después de que las pruebas de los pulmones mostraran "algo de congestión".

El mandatario indicó que no sabía dónde había contraído el virus, añadiendo que "es altamente contagioso". "Eso es algo que se aprende, es una enfermedad contagiosa", señaló el mandatario, quien suele minimizar los riesgos de la pandemia que ya dejó más de 212.000 muertos en Estados Unidos.

Además, en el programa de radio de Rush Limbaugh, un famoso conductor de derecha, Trump afirmó que el tratamiento experimental de anticuerpos Regeneron que le administraron "es una cura" para el nuevo coronavirus y anunció dos actos públicos. El mandatario afirmó que el tratamiento es "mejor que una vacuna" contra el virus.

La salud de Trump -de 74 años- sigue generando interrogantes, pese a las afirmaciones de sus médicos y a sus intentos de volver a salir en campaña y dejar atrás la cuarentena.

En la entrevista con Limbaugh, Trump sugirió por primera vez que había estado cerca de la muerte, si no fuera por el tratamiento. "Gracias a eso estoy hablando contigo hoy", aseguró tras hacer referencia a un amigo suyo que murió de Covid-19.

El mandatario afirmó que después los médicos le dijeron que "estaba entrando en una fase muy mala". "Ya sabes lo que eso significa", indicó.

Vuelta al ruedo

El jueves su médico, Sean Conley, anunció que desde hoy Trump podrá retornar a sus "compromisos públicos", de forma "segura". Su campaña anunció que tiene previsto viajar a Florida el lunes y que hoy organizará un evento en el jardín de la Casa Blanca, en el que -según dijeron- va a mantener la distancia del público hablando desde un balcón.

Su estado de salud genera escepticismo dado que los médicos no han publicado datos claves, incluyendo una explicación precisa de cuándo se infectó y cuándo fue sometido a la última prueba de coronavirus que dio negativa antes de su infección.

La información que es pública, como el hecho de que fuera tratado con esteroides, sugiere que su cuadro viral pudo haber sido severo en un inicio, lo que genera interrogantes sobre si necesita pasar más tiempo en cuarentena.

Con la campaña en la recta final, muchos pensaban que Trump iba a usar alguno de los tres debates para intentar dar achicar la desventaja que lleva en las encuestas frente al demócrata Joe Biden, pero esta posibilidad también se está torciendo.

Según las encuestas, su actitud crispada y sus constantes interrupciones en el primer debate celebrado en Cleveland el 29 de septiembre le restaron apoyo. En tanto, el segundo debate previsto para el próximo jueves en Miami, Florida, fue cancelado por la comisión que se encarga de organizar estos encuentros.

Tras el contagio del presidente estadounidense con el coronavirus, el comité decidió que el debate se realizara en forma virtual, algo que Trump rechazó de plano. Esto le dejaría sólo una última oportunidad de debatir con Biden en televisión el 22 de octubre.

