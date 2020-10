Elecciones en EE.UU.: cancelan el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden

El primer debate fue blanco de críticas en EE.UU. Fuente: Reuters - Crédito: SAUL LOEB / AFP

WASHINGTON.- El segundo debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, que estaba previsto para el próximo jueves en Miami, fue cancelado ante el rechazo del mandatario de participar en una discusión "virtual", y los planes que ambas campañas hicieron para esa noche.

"Ahora es evidente que no habrá debate el 15 de octubre, y el CPD centrará su atención en los preparativos para el debate presidencial final programado para el 22 de octubre", dijo la comisión en un comunicado.

Los dos candidatos acordaron presentarse en Nashville para el último debate, previsto para el 22 de octubre, que será un debate de pie y no bajo el formato de "cabildo abierto" en el cual los candidatos responde preguntas de votantes. Ese debate será moderado por la periodista Kristen Welker, de la cadena NBC News.

El segundo debate había desatado una fuerte polémica a raíz del contagio de coronavirus de Trump. La Comisión de Debates Presidencial decidió que fuera "virtual", con ambos candidatos respondiendo preguntas de la gente de manera remota, un formato acorde con el año de pandemia. Pero apenas se conoció la nueva modalidad, Trump la rechazó: "No voy a hacer un debate virtual", afirmó.

"No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual. Eso no es un debate. Te sentás detrás de una computadora y hacés un debate. Es ridículo. Y luego te cortan cuando quieren", se quejó Trump durante una entrevista telefónica con el canal Fox Business que se extendió por casi una hora.

Trump dijo durante su entrevista que creía que le había ganado con facilidad al demócrata en el primer choque, en Cleveland, y que lo vencerá de nuevo y acusó a la Comisión de querer protegerlo. El primer debate recibió una inédita y amplísima condena y fue catalogado como "un show de m." y "el peor debate de la historia" por las constantes interrupciones de Trump a Biden, los insultos, las chicanas y las descalificaciones, y la ausencia de intercambios sustanciales sobre el futuro del país.

"No sabemos qué va a hacer el presidente. Cambia de opinión cada segundo. Sería irresponsable que yo comente sobre eso ahora", dijo Biden sobre Trump. "Nunca se sabe lo que va a salir de su boca", afirmó.

