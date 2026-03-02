Irán reportó un ataque contra la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu: qué se sabe tras el comunicado

TEHERÁN.- Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este lunes haber lanzado un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra la sede del comandante de la fuerza aérea israelí.

“La oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados”, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars. Hasta el momento, el gobierno de Israel no confirmó ni negó el hecho.

Los ataques de Irán se dan en lo que ellos consideran como “represalia” a la muerte de 40 altos comandantes iraníes que tuvo lugar en la primera ola de ataques de la “Operación León Rugiente”, según anunció el ejército israelí este domingo. La lluvia de misiles lanzados este domingo desde Irán mataron al menos a cuatro personas en el centro de Israel, según informó el servicio de emergencias israelí.

Los bombardeos sobre Irán. Anadolu - Anadolu

Según consignó el medio israelí The Jerusalem Post, el ejército israelí afirmó que la primera oleada incluyó ataques simultáneos en varios puntos de Teherán, donde se encontraban reunidos siete miembros de la cúpula de seguridad iraní.

Los militares confirmaron más tarde que entre los muertos en los ataques se encontraba el general Abdolrahim Mousavi (junto con el ayatollah Ali Khamenei), que se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Irán.

En este marco, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que atacarán “objetivos del régimen iraní en el corazón de Teherán”. “La Fuerza Aérea, guiada por la inteligencia militar, lanzó una amplia ola de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, declararon en una publicación de la red social X.

Los bombardeos en Tel Aviv, Israel. Oded Balilty - AP

Los ataques en Teherán

Este domingo, en el segundo día de la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán, una nueva ola de potentes explosiones sacudió Teherán cerca de las 20.30 (hora local). Las detonaciones se concentraron en el este y noreste de la capital, horas después de que Israel advirtiera que mantendría ataques “sin pausa” contra la cúpula política y militar persa.

Una explosión que se registró en Teherán más temprano —cuyo objetivo no estaba claro de inmediato— remeció el suelo y provocó una enorme columna de humo que se elevaba sobre la ciudad. La detonación ocurrió en el área de la sede de la policía del país y la televisión estatal iraní, así como el Tribunal Revolucionario de Teherán y un edificio del Ministerio de Defensa.

En Tel Aviv se podían escuchar fuertes explosiones causadas por impactos de misiles o interceptaciones, y al menos nueve personas murieron en un ataque en el centro de Israel que dejó al menos once personas desaparecidas.

La muerte del ayatollah Ali Khameni, y los llamados del presidente estadounidense Trump para el derrocamiento de la República Islámica marcaron el inicio de una nueva intervención de Estados Unidos en Oriente Medio y potencialmente una guerra prolongada. EE.UU. informó que tres militares murieron y cinco resultaron heridos en la operación de ayer contra Irán.

Con información de AP y AFP