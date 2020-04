El letrado Larry Klayman también presentó una denuncia por violación de derechos humanos en la Corte Criminal Internacional de la Haya Crédito: larryklayman.com

Domitila Dellacha 6 de abril de 2020 • 13:31

NUEVA YORK.- "Virus chino". Con el avance del coronavirus en el mundo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump no se ha cansado de llamar al microorganismo un "virus chino". Pese a los cuestionamientos recibidos por sus declaraciones -que fácilmente pueden generar xenofobia y racismo-, el mandatario se justifica al aclarar que lo dice porque de allí es de dónde viene la enfermedad.

El conservador abogado republicano Larry Klayman, de 68 años, cree que el término usado por Trump no es suficiente . "Por mucho que lo ame al Presidente Trump, no es suficiente etiquetar al Covid-19 como 'virus chino'", sentenció. Y es que el letrado inició una demanda colectiva contra la República Popular de China, el Ejército de Liberación Popular de China, el Instituto de Virología de Wuhan, y contra Shi Zhengli, director del establecimiento gubernamental por 20 billones de dólares.

En diálogo con LA NACION , Klayman expresó: "El gobierno de China necesita ser juzgado por lo que hizo. Tienen que pagar por lo que hicieron, y es necesario que el presidente Trump accione e imponga sanciones como el congelamiento de activos chinos".

Según el abogado, el mandatario se ha contenido de hacer grandes declaraciones al respecto porque Estados Unidos compra suministros sanitarios de China para afrontar la crisis. "Aún así, debería hacer algo y dejar de alabar a Xi Jinping", subrayó Klayman, quien -pese a sus dichos- dice apoyar al presidente.

Klayman -quien supo ser fiscal federal tiempo atrás- contó a este medio que la demanda colectiva ya reunió más de 600 firmas de ciudadanos estadounidenses (entre los que destacó a un treinta por ciento de chino-americanos), y que ha recibido el apoyo de distintos países alrededor del mundo, entre ellos, Argentina, Israel e India. "Este caso no es contra la gente en China, sino contra su gobierno", señaló.

El letrado, la compañía Buzz Photos y su organización sin fines de lucro Freedom Watch presentaron la medida judicial colectiva en un tribunal federal de Texas en busca de -al menos- 20 billones de dólares del gobierno chino debido a su "indiferencia insensible e imprudente y actos maliciosos".

Según el documento de más de 20 páginas al que tuvo acceso este medio, Klayman empuja la idea de que el gobierno chino desarrolló el virus como un arma biológica ilegal en el mundo. " La mera creación de este virus en una violación de acuerdos internacionales", dijo el abogado, quien destacó que ese es el motivo por el cual China no debería recibir inmunidad soberana.

"No hay motivos por los cuales los estadounidenses deban, contrario a lo que dice el establishment en Washington, pagar por el tremendo daño causado por el gobierno chino", dijo el letrado a LA NACION , quien subrayó -no obstante- que el pueblo chino es bueno, pero que su gobierno no lo es.

Al ser consultado por cómo ve el accionar de los líderes demócratas frente a la crisis generada por el coronavirus, Klayman apuntó: "Están usando el avance del virus como un camino para imponer el socialismo en este país, y eso es muy peligroso".

"Klayman y su grupo Freedom Watch no presentaron esta demanda por razones políticas, sino para que un jurado reconozca a las víctimas damnificadas por la liberación del virus Covid-19 en China", se indicó a través de un comunicado en el que se remarca que el brote del microorganismo y, consecuentemente, de su enfermedad, ha generado enormes daños socioeconómicos en Estados Unidos.

Científicos e investigadores alrededor del mundo han demostrado a través de varios estudios que los animales vivos vendidos en un mercado de Wuhan fueron la fuente del virus. Sin embargo, esto no ha detenido la tracción de distintos grupos políticos que continúan por empujar teorías conspirativas.

La demanda del letrado -no obstante- cita ejemplos de fuentes -por lo menos- especulativas que indican que el Instituto de Virología de Wuhan es el centro que se utiliza para la creación de armas biológicas ilegales en China. "Es ilegal, pero todos los países lo hacen", lanzó Klayman.

¿Se puede realmente demandar a China?

El abogado Stephen L. Carter, profesor de Derecho en la Universidad de Yale, no cree que esta medida vaya a tener el resultado que Klayman espera. Según publicó en un artículo en Bloomberg , el gobierno de China está protegido por la doctrina de inmunidad soberana. "Y la conducta indebida indudable del régimen no constituye motivos suficientes para una exención", sostuvo el letrado.

Por su parte, Klayman indicó que la violación de acuerdos internacionales son parte de un argumento lo suficientemente severo como para ser exentos de inmunidad.

En este contexto, el letrado anunció a este medio que la Corte Criminal Internacional de la Haya procesó una denuncia penal contra China por crímenes de lesa humanidad. La medida había sido presentada la última semana.

¿Cómo continuará esta historia? Según Klayman, China tendrá que pagar por lo que hizo.

Larry Klayman es un conservador abogado derechista que ha tenido protagonismo en los medios durante años en Estados Unidos por presentar demandas contra diferentes figuras políticas y agencias gubernamentales.

Entre otros conocidos escándalos, Klayman estuvo muy involucrado en la campaña que cuestionó la partida de nacimiento del expresidente Barack Obama, y fue también quien solicitó su deportación de Estados Unidos.

Asimismo, Klayman es el fundador de las organizaciones Judicial Watch y Freedom Watch , dos grupos de vigilancia legal, con los que en la década del '90 abordó decenas de demandas contra la administración de Bill Clinton.