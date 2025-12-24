El Papa León XIV pidió una tregua global por Navidad y lamentó que Rusia haya rechazado el llamado

ROMA.– El papa León XIV volvió a hacer un pedido navideño miércoles y solicitó a la comunidad internacional una tregua global de un día con motivo de la Navidad. A su vez, expresó su “gran tristeza” ante lo que describió como el rechazo de Rusia a la solicitud de un alto el fuego durante las festividades. El pedido fue realizado a un día de la Nochebuena, en declaraciones a la prensa desde la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

“Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, afirmó el pontífice. “Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo”, añadió.

El Papa pidió una tregua por la Navidad Maria Grazia Picciarella� - SOPA Images via ZUMA Press Wire�

El Papa se refirió en particular a la guerra en Ucrania, donde en las últimas horas se registraron nuevos ataques rusos que dejaron muertos y heridos civiles en distintas regiones. “Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza en estos días es que Rusia parece haber rechazado la solicitud de una tregua navideña”, insistió León XIV, al responder preguntas de periodistas sobre la situación internacional.

“En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, un mensaje de paz para toda la humanidad”, subrayó el pontífice, antes de reiterar su llamamiento: “Hago una vez más este pedido a todas las personas de buena voluntad para que, al menos en esta fiesta, se respete un día de paz”.

León XIV recordó además que a comienzos de diciembre recibió en audiencia al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con quien dialogó sobre la necesidad de impulsar caminos de diálogo y soluciones diplomáticas al conflicto. “Es necesario no perder nunca la esperanza de la paz, incluso cuando parece lejana”, señaló el Papa al ser consultado sobre ese encuentro.

Con la mirada puesta también en Medio Oriente, el pontífice se refirió a la situación en la Franja de Gaza, donde se debate la segunda fase de un alto el fuego. Destacó la reciente visita del cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, y reveló que mantuvo diálogo directo con el párroco de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, el padre argentino Gabriel Romanelli. “Hace apenas una hora estuve en contacto con el párroco. Intentan celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria”, relató.

“Esperamos que el acuerdo de paz siga adelante”, añadió León XIV, al tiempo que expresó su cercanía con las comunidades cristianas que permanecen en la Franja. “Celebrar la Navidad en estas condiciones es un testimonio de fe y de resistencia”, afirmó.

Durante su mensaje, el Papa invitó a una reflexión más amplia sobre el valor de la vida humana. “Invito a todos, especialmente en Navidad, a reflexionar sobre el valor de la vida humana”, dijo. “Que el respeto por la vida resurja en todos los momentos de la existencia humana, desde la concepción hasta la muerte natural”, concluyó.

León XIV celebrará este miércoles por la noche su primera misa de Nochebuena como pontífice en la Basílica de San Pedro, una ceremonia que dará inicio a las celebraciones navideñas en el Vaticano y que estará marcada por el cierre de las Puertas Santas. La Misa de Vigilia tendrá lugar a las 22 (hora local) del 24 de diciembre, un horario que representa un cambio respecto de los últimos años, cuando durante la pandemia de COVID-19 se había adelantado a las 19. Antes de 2009, la celebración se realizaba tradicionalmente a la medianoche, hasta que el entonces papa Benedicto XVI decidió modificar el horario.

El jueves 25 de diciembre, León XIV celebrará además la misa de Navidad a las 10 en la basílica vaticana, una práctica que no se realizaba desde el pontificado de san Juan Pablo II. Posteriormente, al mediodía, impartirá desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la tradicional bendición “Urbi et Orbi” (“a la ciudad y al mundo”), en la que, como es habitual, se espera que vuelva a referirse a los principales conflictos que atraviesan al mundo.

El llamado a una tregua navideña retoma una tradición de gestos simbólicos promovidos por el Vaticano en contextos de guerra.

Agencias ANSA y AFP