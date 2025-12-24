Zelensky presentó un plan de paz negociado con Trump que congela el frente y redefine concesiones territoriales

KIEV.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, presentó públicamente los detalles de la versión más reciente del plan de paz promovido por Estados Unidos y negociado con la administración de Donald Trump para poner fin al conflicto con Rusia. El documento, compuesto por 20 puntos y ya remitido a Moscú para su evaluación, incorpora varias concesiones obtenidas por Kiev respecto de propuestas anteriores, aunque mantiene incertidumbres significativas sobre el futuro territorial del país y enfrenta una respuesta aún indefinida del Kremlin.

Según explicó Zelensky en declaraciones difundidas este miércoles, el plan actualizado prevé congelar el frente de combate en las actuales líneas de despliegue militar y abre la posibilidad de establecer zonas desmilitarizadas en regiones sensibles del este y sur de Ucrania. El mandatario confirmó que el texto está siendo revisado por el gobierno ruso, aunque reconoció que no todos sus puntos resultan aceptables para Kiev y que persisten profundas divergencias, especialmente en torno al control del Donbass y las regiones parcialmente ocupadas.

“Los rusos quieren que nos retiremos completamente del Donbass, mientras que los estadounidenses buscan una fórmula intermedia”, explicó el mandatario. “Se analiza una zona desmilitarizada o una zona económica libre, un formato que pueda satisfacer a ambas partes”, agregó.

El gobierno ucraniano intenta mostrar el acuerdo como una garantía de supervivencia estatal y de anclaje definitivo en Occidente JOHN THYS� - AFP�

El presidente ucraniano destacó que la nueva propuesta representa una modificación sustancial del borrador original de 28 puntos elaborado por Washington, que incorporaba varias demandas planteadas por Moscú desde el inicio de las negociaciones.

Entre los cambios más relevantes, se eliminó la exigencia de una retirada total de las fuerzas ucranianas de las zonas que aún controla en la región oriental de Donetsk y se descartó el reconocimiento internacional de los territorios ocupados por Rusia como parte de la Federación Rusa. Asimismo, desapareció la cláusula que obligaba a Kiev a renunciar formalmente a su aspiración de ingresar a la OTAN, aunque Estados Unidos reiteró que no contempla su incorporación a corto plazo.

“El despliegue de tropas en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Khersón a la fecha de este acuerdo se reconoce de facto como la línea de contacto”, afirmó Zelensky, subrayando que el plan no consagra cambios formales de soberanía ni modifica el estatus jurídico internacional de los territorios en disputa.

El documento establece la creación de un grupo de trabajo internacional encargado de definir el eventual redespliegue de fuerzas para poner fin a las hostilidades, así como los parámetros de posibles zonas desmilitarizadas o zonas económicas especiales. Aunque no se fijan porcentajes ni mapas precisos, Zelensky admitió que la propuesta podría implicar el retiro parcial de tropas ucranianas, por ejemplo de hasta un 20% del territorio que Kiev controla actualmente en Donetsk, donde podría establecerse una franja sin presencia militar permanente.

Garantías de seguridad y la incorporación a la OTAN

El plan prevé además la implementación de un mecanismo de monitoreo del alto el fuego mediante sistemas de vigilancia basados en tecnología espacial, con el objetivo de detectar violaciones de manera temprana. También contempla el despliegue de fuerzas internacionales a lo largo de la línea de contacto una vez definidos los nuevos arreglos de seguridad, una medida que requeriría la aprobación del Parlamento ucraniano o la realización de un referéndum nacional.

En materia de seguridad, el acuerdo contempla garantías para Ucrania respaldadas por Estados Unidos, la OTAN y países europeos firmantes, con compromisos similares al Artículo 5 de la Alianza Atlántica. Estas garantías se activarían automáticamente ante una nueva agresión rusa y estarían acompañadas por la reimposición total de sanciones internacionales contra Moscú. El texto también fija un límite de 800.000 efectivos para las Fuerzas Armadas de Ucrania en tiempos de paz y reafirma el carácter no nuclear del país conforme al Tratado de No Proliferación.

Rustem Umerov and Andrii Hnatov delivered a detailed report following their meetings with the American team. They worked productively with envoys of President Trump, and several draft documents have now been prepared. In particular, these include documents on security guarantees… pic.twitter.com/hN0TmUwrRx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

En el plano económico, el documento prevé un amplio programa de reconstrucción y desarrollo, con la creación de varios fondos internacionales, incluido uno de capital y subvenciones de hasta 200.000 millones de dólares. El plan contempla inversiones en infraestructura crítica, energía, extracción de minerales estratégicos, transporte, tecnología, centros de datos e inteligencia artificial, así como un acceso privilegiado de Ucrania al mercado europeo y un cronograma definido para su adhesión a la Unión Europea.

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, actualmente bajo control ruso. El plan propone una administración conjunta entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, aunque Zelensky aclaró que Kiev no acepta supervisión rusa directa sobre la planta. Ucrania también sugirió que la ciudad de Energodar, donde se ubica la central, sea convertida en una zona desmilitarizada para reducir riesgos de seguridad nuclear.

El acuerdo incluye además un intercambio total de prisioneros de guerra y civiles detenidos bajo el principio de “todos por todos”, la restitución de niños ucranianos trasladados a Rusia y la creación de un comité humanitario para abordar las consecuencias del conflicto. También estipula que Ucrania celebrará elecciones presidenciales lo antes posible tras la firma del acuerdo y que su implementación será supervisada por un Consejo de Paz integrado por Estados Unidos, Europa, la OTAN, Rusia y Ucrania.

We sense that America wants to reach a final agreement and from our side there is full cooperation. Ukraine has never been, and will never be, an obstacle to peace. pic.twitter.com/CTBPByxIcB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

Pese a las concesiones incorporadas en el documento, el presidente ruso Vladimir Putin no ha mostrado disposición a abandonar sus demandas territoriales, que incluyen la retirada total de Ucrania del Donbass y el reconocimiento de las regiones ocupadas como parte de Rusia. Mientras se aguarda una respuesta formal del Kremlin, el plan aparece como el intento más detallado hasta ahora de congelar el conflicto iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022, sin resolver de fondo las disputas territoriales que siguen siendo el principal obstáculo para una paz duradera.

Trump busca exhibir avances concretos en política exterior y convirtió la guerra en Ucrania en una de sus prioridades diplomáticas, presionando a ambas partes para alcanzar un acuerdo rápido. Funcionarios estadounidenses admiten en privado que el objetivo inmediato no es resolver definitivamente el conflicto, sino estabilizar el frente, reducir el costo militar y evitar una escalada regional.

En Kiev, la presentación pública de los 20 puntos también apunta a preparar a la opinión pública para concesiones que hasta hace pocos meses eran consideradas inaceptables.

Agencias AP, AFP y Reuters