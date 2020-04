Fuente: Archivo

26 de abril de 2020 • 08:17

España sumó 288 muertes por coronavirus , lo que supone una importante caída en la cifra diaria de víctimas fatales , que ya se había estabilizado en las últimas semanas, mientras los recuperados siguen ganando terreno a los nuevos contagios. Las muertes registradas en las últimas 24 horas, que elevan la cifra total de fallecidos a 23.190 personas, fueron casi un centenar menos que la jornada previa, cuando perdieron la vida 378 personas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad español. Además, la cifra de fallecidos es la más baja desde el pasado 20 de marzo, cuando murieron 235 personas coincidiendo con el final de la primera semana de confinamiento de la población.

Los nuevos contagios detectados por pruebas PCR son 1.729 -un 1% menos que el día anterior- lo que eleva el total de casos positivos a 207.634, mientras 3.024 personas recibieron el alta médica, con lo que los curados ya son 98.732. Hay que retroceder hasta antes de la entrada en vigor del estado de alarma y, por lo tanto, de las medidas de confinamiento, el 14 de marzo, para encontrar una cifra inferior de contagios.

"Los datos de hoy muestran esta tendencia clara descendiente. Estamos en unos números que no veíamos hacía muchas semanas", aseguró Fernando Simón, el director del Centro de Alarmas y Emergencias Sanitarias de España, quien valora diariamente la evolución de la pandemia. Simón, no obstante, pidió "prudencia y mucho cuidado" a los ciudadanos "para no exponernos a dar un paso atrás".

España entra en la séptima semana de confinamiento con una relajación del encierro de los menores de 14 años , quienes a partir de hoy tienen permitido salir a pasear una hora al día con un adulto . En una campaña informativa a través de la redes sociales, el Ministerio de Sanidad pide "mucho cuidado" a los ciudadanos ya que cualquier "paso atrás sería muy grave para el sistema sanitario y la moral de la población".

Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ayer anticipó que a partir del 2 de mayo los adultos podrán salir a hacer deporte y pasear con las personas que conviven, se reunió por videoconferencia con los líderes regionales del país para coordinar los planes de la desescalada del confinamiento de la población, con un horizonte puesto en la segunda quincena de mayo.