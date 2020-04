Un oficial de policía se detiene y revisa vehículos en Roma hoy Fuente: AP

ROMA.- Vuelve a subir el número de muertes y contagios por coronavirus en Italia , uno de los países más golpeados por el Covid-19, que superó hoy los 150.000 casos totales. Según el último parte de la Protección Civil, en las últimas 24 horas se registraron 619 nuevos fallecidos (más que ayer, cuando hubo 570) y hubo un incremento de 4694 casos totales (más que en la víspera, 3951). El nuevo balance es de 19.468 muertos y 152.271 infectados desde el comienzo del brote.

Las malas nuevas vinieron especialmente de la región Lombardía, en el norte, la más castigada de todas y epicentro del brote, que contabilizó 1554 casos y 273 decesos, cifras superiores al día anterior. No por nada el asesor de Sanidad de esta región, Giulio Gallera, advirtió que "esto absolutamente no terminó".

"No debemos pensar que lo peor haya pasado porque los datos no son estables", admitió, alarmado especialmente por el aumento de contagios en Milán, con respecto a la víspera. Pese a esto, Gallera también indicó que "el virus es menos fuerte, por lo que las personas que llegan al hospital se encuentran en condiciones menos graves". "Con menos personas para contagiar dando vueltas en las ciudades, el virus se debilita", indicó, llamando de todos modos a toda la población a no relajarse y a seguir respetando la cuarentena, que ayer el primer ministro, Giuseppe Conte, extendió hasta el 3 de mayo.

A nivel nacional, sin embargo, los expertos destacaron que se trata de datos en línea con los que se vienen dando en los últimos tiempos, con aumentos aunque de todos modos con tendencia a la baja con respecto a semanas atrás. En este sentido el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, subrayó que por séptimo día se reportaron disminuciones de pacientes tanto en las terapias intensivas (-116) como hospitalizados (-98), datos muy positivos. Y también sigue en aumento el número de curados: 2079 en las últimas 24 horas, que llevaron el total de personas recuperadas a 32.534.

De las 100.269 personas actualmente positivas, la gran mayoría, 68.744, se encuentra en asilamiento domiciliario, 28144 internadas con síntomas y 3381 en terapia intensiva. La Protección Civil indicó asimismo que hasta ahora se realizaron 963.473 tests de diagnóstico Covid-19 con hisopado.

En tanto, los 60 millones de italianos se preparan para una Pascua blindada, con los grandes accesos de las ciudades patrullados por las fuerzas del orden para impedir que nadie intente salir hacia la playa o el campo. Según datos del ministerio del Interior, ayer fueron denunciadas más de 10.000 personas por haber violado la cuarentena.