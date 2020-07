Coronavirus: Jair Bolsonaro "le ofreció" cloroquina a un avestruz

Coronavirus. Jair Bolsonaro muestra una caja de cloroquina Fuente: Reuters

BRASILIA.- Se difundió ayer una foto del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la que se ve al mandatario, que está en cuarentena con coronavirus, extendiendo una de sus manos con una caja de hidroxicloroquina hacia un avestruz. Esta imagen se dio el mismo día en el que se publicó una investigación sobre la ineficacia de la droga para pacientes leves de Covid-19.

Fue el sitio de noticias UOL el que publicó la foto del gobernante mientras parece ofrecerle el medicamento a uno de los tantos avestruces que se crían en los jardines del Palacio de Alvorada. Allí es donde el funcionario realiza su cuarentena desde el 7 de julio, cuando dio positivo por coronavirus.

La escena repercutió hoy en varios medios brasileños debido a la insistente publicidad que Bolsonaro realiza de esa droga concebida para pacientes con malaria. Ayer, Bolsonaro fue fotografiado también conduciendo una moto y hablando con personal de limpieza sin su barbijo.

El partido opositor Socialismo y Libertad (Psol) solicitó que Bolsonaro fuera separado del cargo tras la difusión de su imagen con el avestruz. "No tiene juicio, precisa ser separado urgentemente" del cargo, declaró el titular del Psol, Juliano Medeiros.

El fin de semana pasado, Bolsonaro realizó un gesto de cierta forma similar, cuando levantó una caja con el medicamento ante cientos de simpatizantes que lo vivaban en Alvorada, donde aún debe seguir aislado debido a que el martes le realizaron un tercer test que dio positivo por Covid-19.

Entre tanto, la revista especializada The New England Journal of Medicine publicó ayer artículos de médicos brasileños que comprueban la ineficacia de la hidroxicloroquina en pacientes con cuadros de poca gravedad.

La investigación de los especialistas nucleados en la Coalición Covid-19 se basa en el análisis de la reacción de la cloroquina en 600 pacientes de decenas de hospitales. El estudio es considerado el más importante realizado en Brasil sobre el tema.

Con información de la agencia ANSA