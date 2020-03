Coronavirus: López Obrador ahora llama a los mexicanos a quedarse en casa

Los locales de comida en México, vacíos por las nuevas directivas del gobierno y las propias iniciativas de los ciudadanos Fuente: LA NACION

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés López Obrador llamó a los mexicanos a quedarse en casa para prevenir la propagación del coronavirus , t ras haber exhortado durante días a la gente a salir y hacer una vida normal para evitar un castigo a la economía.

México reportó hasta el momento 717 personas contagiadas y 12 muertes a causa del virus, que infectó más de 620.000 personas en el mundo y se cobró la vida de al menos 28.700 amenazando con desencadenar una profunda recesión global.

López Obrador llamó en un video a "no salir a la calle sin que haya algo realmente necesario que nos obligue a salir, lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho si nos cuidamos ".

"Si no nos retiramos a nuestras casas entonces puede pasar que se nos van a disparar los casos de infección y se nos va a saturar los hospitales", dijo el líder mexicano, quien fue duramente criticado en las últimas semanas por no haber tomado medidas más estrictas para frenar el avance del coronavirus.

Su aprobación cayó esta semana al 49,6% y se situó por primera vez por debajo del 50%, según el tracking diario elaborado por la encuestadora Consulta Mitofsky.

"Vamos bien y tenemos que vencer", dijo el presidente, quien sostuvo que la economía se va a reactivar pronto, una posición que contrasta con las dramáticas contracciones que están proyectando los grandes bancos y calificadoras , que ven un derrumbe para este año de hasta un 7% por la caída del precio del crudo y por los coletazos del virus.

Hace apenas unos días, López Obrador dijo en otro video desde el estado de Oaxaca que su gobierno se estaba preparando para combatir el coronavirus y que la gente no debía espantarse, afirmando que los mexicanos son muy resistentes a las calamidades.

"No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuándo no salgan, no hacemos nada bueno si nos paralizamos sin ton ni son", dijo entonces.

