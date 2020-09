España es el país de la Unión Europea con más casos en proporción a su población. Crédito: REUTERS / Javier Barbancho

MADRID.- Mañana comienzan en la capital de España nuevas restricciones para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus en el país y los habitantes de la zona están enojados por la decisión gubernamental por lo que desde ayer protagonizan protestas en rechazo a la política.

Varios distritos de Madrid se manifestaron el sábado y volvieron hoy a las calles para mostrar su repudio a lo que llaman la "discriminación al sur" después de las medidas anunciadas para 37 zonas básicas de la capital y aseguran que otros distritos del centro, con la misma o incluso peor incidencia de la pandemia, no se vieron afectados de igual forma.

En Vallecas, por ejemplo, distrito del sur de la ciudad, bajo la consigna "Nuestros barrios no son guetos", los vecinos se congregaron con tapabocas y marcharon contra las políticas anunciadas y también por la crisis sanitaria desatada en el país.

Desbordada por el aumento de contagios de Covid-19, la región de Madrid anunció el viernes una severa restricción de movimientos que afecta a unas 850.000 personas, para frenar el rápido avance del brote. Los habitantes de las áreas afectadas, que representan un 13% de la población pero un 25% de los contagios, solo podrán salir de sus barrios para "cuestiones básicas" como trabajar, ir al médico o llevar los niños a la escuela.

"Nos vemos en la obligación de tomar medidas sobre estas áreas específicas (...) De no hacerlo, vamos a correr el riesgo de que se traspase a todo Madrid. Estamos a tiempo de evitarlo", indicó en rueda de prensa la presidenta de esta región de 6,6 millones de habitantes, Isabel Díaz Ayuso.

Entre las restricciones que entrarán en vigor mañana y afectan a nueve municipios, entre ellos varios barrios humildes del sur de la capital española, se encuentran la reducción del aforo de todos los establecimientos al 50% y el cierre de parques y jardines. A nivel general en toda la región, se limitan las reuniones a un máximo de seis personas.

Ayer las protestas se repitieron en los distritos de Villaverde Bajo, Villaverde Alto, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Arganzuela y Ciudad Lineal-San Blas. También en localidades del sur de la comunidad autónoma como Getafe, Parla y Fuenlabrada.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicó en este contexto que si las nuevas medidas no son eficaces, se cerrará Madrid "si es necesario". En una entrevista en el diario ABC, afirmó que las autoridades están dispuestas a analizar "limitar el movimiento a otras zonas básicas de salud". "Tomaremos decisiones de carácter más general para toda la comunidad autónoma", dijo.

Dudas

"Son completamente inútiles las medidas. Si tenemos que desplazarnos desde estas zonas que tienen más incidencia a otras zonas de baja incidencia lo vamos a repartir (el virus). El metro va hasta arriba, (...) es imposible no tener contacto con otra gente", dijo una funcionaria de 48 años que vive en Vallecas. "Me parecen unas medidas que sólo sirven para segregar a la población con menos recursos", añadió.

Por su parte una trabajadora de servicios de limpieza de 56 años indicó: "(Las medidas) no se van a cumplir. (...) Aquí hay mucha gente que no tiene ni siquiera cuenta en un banco. Si te van a poner multa, ¿de dónde lo van a sacar? Si no tienen apenas para comer".

En la misma línea se pronunció una maestra de 45, que si bien mostró su apoyo a las medidas pero dijo que la pobreza es más peligrosa que el Covid-19. "Si viven dos familias, tres familias, siete personas en un apartamento muy pequeño, ¿cómo es posible guardar una cuarentena en esas condiciones?", preguntó.

La tasa de transmisión en la capital española duplica la media nacional, que ya lidera las listas de contagios de Europa. El viernes, reportó más de 5.100 casos nuevos de coronavirus para la ciudad y sus alrededores. Los hospitales de la región atendían a 2907 personas, 17% de la capacidad hospitalaria total, incluidos casi 400 pacientes en terapia intensiva.

Sometida entre marzo y junio a uno de los confinamientos más estrictos del mundo, España ve desde julio cómo la pandemia vuelve a expandirse. Ya es el país de la Unión Europea con más casos en proporción a su población.

Protesta frente a la oficina de salud del gobierno regional de Madrid por la falta de apoyo y movimiento para mejorar las condiciones laborales en el barrio de Vallecas, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Madrid, España, 20 de septiembre de 2020. Crédito: REUTERS / Javier Barbancho

