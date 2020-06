Coronavirus: el país que espera un baby boom cuando pase la pandemia

El director de la agencia de planificación familiar de Indonesia estima entre 370.000 y 500.000 nacimientos adicionales el año próximo Fuente: AFP

Los vehículos del gobierno comenzaron a aparecer en pueblos y ciudades de Indonesia en mayo, equipados con altavoces que emitían un mensaje contundente: "Puedes tener sexo. Puedes casarte. Pero no quedes embarazada ".

"Papás, por favor contrólense. Pueden casarse. Pueden tener relaciones sexuales siempre que usen anticonceptivos ", repetían los trabajadores de la salud de un guión.

Los funcionarios indonesios están preocupados por una posible consecuencia involuntaria de las restricciones impuestas para contener el coronavirus en el país: un baby boom pospandémico .

En abril, cuando las personas en toda Indonesia fueron confinados a sus hogares, alrededor de 10 millones de parejas casadas dejaron de usar anticonceptivos , según la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar, que recopila datos de clínicas y hospitales que distribuyen anticonceptivos.

Muchas mujeres no pudieron acceder a los anticonceptivos porque su proveedor de atención médica estaba cerrado. Otros no querían arriesgarse a una visita por miedo a contraer el virus. Ahora, los funcionarios esperan una ola de nacimientos no planificados el próximo año , muchos de ellos en familias pobres que ya están luchando para llegar a fin de mes.

"Estamos nerviosos por salir de casa, por no mencionar ir al hospital, que es la fuente de todas las enfermedades", dijo Lana Mutisari, de 36 años, una mujer casada en un suburbio de Yakarta, la capital, que ha pospuesto una cita para obtener un DIU. "Hay todo tipo de virus allí".

Hasto Wardoyo, un obstetra y ginecólogo que dirige la agencia de planificación familiar, en la que trabajan 24.000 personas, ha estimado que podría haber entre 370.000 y 500.000 nacimientos adicionales a principios del próximo año , en un país que típicamente ve alrededor de 4,8 millones al año.

Distribución de anticonceptivos puerta a puerta

Eso sería un revés para los extensos esfuerzos de Indonesia para promover familias más pequeñas, un aspecto clave de su lucha contra la desnutrición infantil . El presidente Joko Widodo se ha propuesto reducir el retraso en el crecimiento infantil, el desarrollo deteriorado como resultado de la malnutrición y otros factores, a la mitad en cuatro años.

"No debería haber un embarazo no deseado", dijo el Dr. Hasto.

Los anticonceptivos son gratuitos para las personas con bajos ingresos, y los representantes del gobierno visitan a las parejas casadas jóvenes para fomentar su uso de anticonceptivos.

Según la agencia, la mitad de las mujeres indonesias que usan anticonceptivos reciben inyecciones de hormonas , que se administran mensualmente o cada tres meses. Otro 20% usa píldoras anticonceptivas, que deben recoger mensualmente y presentar el seguro del gobierno.

Esas visitas regulares a la clínica fueron interrumpidas en gran medida por el coronavirus , que en Indonesia ha causado más de 34.000 infecciones y casi 1900 muertes. En Yakarta, el primer epicentro del país, las nuevas infecciones disminuyeron, y las mezquitas, centros comerciales y oficinas reabrieron gradualmente este mes. Pero los casos están aumentando en otras partes de Indonesia, incluidas las provincias de Java Oriental y Papúa.

El Dr. Hasto dijo que su estimación de hasta medio millón de nacimientos no planificados fue conservadora, pero que confiaba en que los cambios que su agencia había comenzado a hacer podrían evitar un baby boom mucho más grande.

El coronavirus en Indonesia ha enfermado a más de 34.000 personas, de las cuales murieron casi 1900 Fuente: AFP

Se han revisado las regulaciones para permitir el suministro de anticonceptivos a domicilio y para permitir que las mujeres obtengan más de un mes de suministro de píldoras anticonceptivas a la vez. En abril, el gobierno comenzó a entregar anticonceptivos junto con los suministros de alimentos de emergencia que muchas familias estaban recibiendo debido a la pandemia.

"Llevamos a cabo la distribución puerta a puerta mientras entregamos paquetes de alimentos básicos", dijo Hasto. "Damos inyecciones gratis. También traemos píldoras anticonceptivas".

La agencia también ha intensificado sus esfuerzos de promoción, que incluyen lanzamientos de radio y redes sociales, así como camiones con altavoces, para alentar a las parejas a posponer el embarazo hasta que termine la crisis de Covid-19.

La participación de las autoridades indonesias en la planificación familiar se remonta al año 1970, cuando el país estaba bajo una dictadura militar dirigida por el presidente Suharto. Los soldados promovieron el uso de anticonceptivos, y los médicos del ejército realizaron vasectomías y ligaduras de trompas, según la agencia de planificación familiar.

