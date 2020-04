Gianfilippo Bancheri, el alcalde italiano y su mensaje para quienes no cumplen la cuarentena preventiva contra el coronavirus Crédito: Facebook

7 de abril de 2020

Gianfilippo Banchieri es el alcalde de la localidad italiana Delia , y grabó un mensaje para sus ciudadanos en el que se enoja con quienes no cumplen la cuarentena preventiva contra el coronavirus . De manera firme y ofuscado, pero con cierta gracia, el siciliano le pide a su pueblo que no salga a la calle para que no se siga propagando el virus que ha convertido a Italia en el país más golpeado , con 16.523 decesos y 132.000 contagios de Covid-19.

Al principio del video, Banchieri cuestionó una frase que ya es como una bandera en ese país, "todo va a estar bien" : "Veo que lo escriben en las redes sociales, que hacen carteles en la calle... Pero... ¿Cómo va estar todo bien si hay muchas personas que le piden al peluquero que vaya a su casa? ¿De qué te sirve tener el pelo corto? ¿Cómo va a estar todo bien si muchas personas me llaman para correr porque están estresados? Yo corro desde los 20 años, y todos los que corremos en Delia seremos unas 20 personas. ¿Ahora son deportistas?".

Banchieri apuntó contra quienes creen que solo estando fuera de sus casas pueden sacarse el estrés : "Este domingo, había mucha gente en el campo asando carne. ¿Estamos todos estresados? En un edificio estaban todos en un asado. Me dicen 'somos solo los del edificio´. ¿Pero no piensan igual en el contagio? ¿Nos estamos matando todos para cuidarlos y ahora en Delia somos todos buenos vecinos?".

Además, recalcó con firmeza: "¿Por estar en casa estamos estresados? ¿Con el teléfono, con Internet, con la televisión, con la PlayStation, con la comida? Estresados estaban nuestros abuelos por ir a la guerra, no por quedarse en casa ".

Bancheri finalizó el video aclarando las penas que le caben a quienes incumplen con el aislamiento: "Es justo que quienes salgan sean denunciados y sancionados porque a algunos evidentemente no les funciona el cerebro (...) En serio, ¿alguien tiene una neurona en la cabeza o están todas apagadas?".