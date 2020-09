Donald Trump ha recibido muchas críticas por su gestión de la pandemia Fuente: Reuters

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 14:26

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reconoció en una entrevista grabada por el periodista de The Washington Post, Bob Woodward, -y publicada en su nuevo libro, Rage - que le restó gravedad adrede a la pandemia del coronavirus porque "no quería crear pánico" , en la primera admisión de que la Casa Blanca minimizó la gravedad de la crisis de salud que azotó al mundo, la peor del último siglo.

En una entrevista el 7 de febrero, alrededor de dos semanas después de que el primer caso de Covid-19 fuera detectado en Seattle, y luego de recibir información de la comunidad de inteligencia y su equipo de seguridad nacional, Trump dijo que el virus se contagiaba a través del aire y que era "más mortal que la gripe".

"Simplemente respiras el aire, y así es como pasa", le dijo Trump a Woodward, el 7 de febrero.

"Siempre quise restarle importancia. Todavía me gusta restarle importancia porque no quiero crear pánico", le dijo Trump a Woodward, en otra conversación, el 19 de marzo.

Entre una llamada y la otra, Trump dijo que en uno de sus ida y vuelta con la prensa en la Casa Blanca que el coronavirus "va a desaparecer, un día, como un milagro, va a desaparecer", y minimizó su gravedad al compararlo varias veces con la gripe común. Trump llamó en varias ocasiones al virus "Kung Flu", y presionó para que se levantaran las restricciones en abril para evitar un deterioro mayor a la economía.

La explosiva revelación surgió de un nuevo libro de Woodward, "Rage", para el cual Trump aceptó ser entrevistado. El libro es una secuela del último trabajo de Woodward sobre el gobierno de Trump, "Furia". Woodward nunca entrevistó a Trump, y el mandatario se quejó. Woodward decidió entonces hacer otro libro incluyendo las entrevistas al presidente. Woodward entrevistó a Trump 19 veces entre diciembre y julio.

En otra entrevista, el 19 de junio, Woodward pregunta sobre el racismo y el "privilegio de los blancos", un término que se utiliza en Estados Unidos para remarcar que los blancos gozan de una ventaja social respecto de los afroamericanos. Woodward, según el extracto publicado por The Washington Post, le pregunta si cree que tiene la responsabilidad de "comprender mejor la ira y el dolor" de los afroamericanos.

"No", responde Trump. "Realmente bebiste el Kool-Aid, ¿no es así? Nada más escucháte, guau. No, no siento eso en absoluto", afirma.