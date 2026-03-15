Crece la preocupación por el precio del petróleo en medio de la liberación de reservas estratégicas de crudo

DUBAI.– La escalada militar en Medio Oriente comenzó a sacudir con fuerza al mercado energético global y disparó nuevas alarmas sobre el precio del petróleo. En un intento por contener el impacto inmediato sobre el suministro, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que liberará de manera inmediata parte de las reservas estratégicas de crudo de los países miembros.

La organización, que coordina las políticas energéticas de las principales economías industrializadas, explicó que la medida busca enviar una señal de estabilidad a los mercados y garantizar que el suministro mundial continúe funcionando incluso si la guerra provoca interrupciones temporales en la región del Golfo. Las reservas estratégicas —almacenadas en enormes depósitos subterráneos y terminales portuarias— funcionan como un “colchón de emergencia” que puede activarse en situaciones de crisis geopolítica o desastres que afecten la producción y el transporte de petróleo.

Según fuentes del organismo, la liberación de crudo se realizará de forma coordinada entre varios países miembros para compensar posibles caídas en las exportaciones o interrupciones en las rutas marítimas.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz, un corredor energético vital por el que pasa alrededor del 20 por ciento del suministro mundial de petróleo, ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía y ha suscitado temores de una mayor inestabilidad Ahmed Gomaa� - XinHua�

La medida busca compensar eventuales interrupciones en el flujo de petróleo provenientes del Golfo Pérsico, una de las regiones clave para el abastecimiento energético mundial. El temor de los mercados se centra especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

La guerra entre Irán e Israel, sumada a la creciente participación de actores regionales y a los ataques sobre infraestructuras energéticas, ha elevado el riesgo de que el conflicto afecte de forma directa el tránsito marítimo en esa ruta clave para el comercio global de hidrocarburos.

El impacto sobre la infraestructura energética regional ya comenzó a sentirse. El puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos —uno de los mayores centros mundiales de abastecimiento de combustible para buques— suspendió temporalmente sus operaciones después de los ataques registrados el sábado en la región. Aunque el domingo se reanudaron las operaciones de carga de petróleo, el episodio evidenció la fragilidad de las rutas logísticas en medio del conflicto.

NEW - U.S. Energy Secretary Chris Wright says the Iran "conflict will certainly come to the end in the next few weeks, could be sooner than that."pic.twitter.com/eL71OWGblg — Disclose.tv (@disclosetv) March 15, 2026

A pesar del intento de estabilizar el mercado mediante la liberación de reservas, funcionarios estadounidenses advirtieron que los consumidores podrían seguir sintiendo el impacto durante un tiempo.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reconoció que el aumento del precio de la energía ya afecta a la economía doméstica. “Los estadounidenses lo están sintiendo ahora mismo”, afirmó durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC.

Según Wright, incluso si la situación comienza a normalizarse, una eventual baja en los precios del petróleo y de los combustibles podría demorarse. “Probablemente tomará algunas semanas más”, señaló, al advertir que los efectos del conflicto sobre el mercado energético no desaparecerán de forma inmediata.

Mientras tanto, la incertidumbre se ve agravada por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no descartó intensificar las operaciones militares contra instalaciones petroleras iraníes.

Entre los posibles objetivos figura la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo de Irán ubicada en el Golfo Pérsico. Un ataque contra esa infraestructura podría afectar gravemente la capacidad exportadora iraní y provocar un nuevo shock en los mercados energéticos internacionales.

Centcom mostró el ataque a la isla iraní de Kharg

La posibilidad de que el conflicto alcance directamente instalaciones petroleras estratégicas es uno de los factores que mantiene en alerta a los inversores y gobiernos, ante el temor de que se produzca una interrupción significativa del suministro.

Dudas sobre la respuesta internacional

Al mismo tiempo, Washington intenta articular una respuesta internacional para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

Trump pidió el sábado a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña que se sumen a los esfuerzos para reabrir y proteger las rutas marítimas afectadas por la crisis.

Sin embargo, la formación de una coalición internacional aún enfrenta dudas y reticencias entre algunos aliados occidentales.

En el ámbito de la Unión Europea, los ministros de Relaciones Exteriores debatirán la posibilidad de ampliar la misión naval regional Operación Aspides —actualmente desplegada para proteger buques de los ataques de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo— para que también incluya operaciones en el estrecho de Ormuz.

El momento del estallido de un buque irakí bombardeado por Irán en el estrecho de Ormuz

No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, expresó su escepticismo respecto de esa opción, reflejando las diferencias existentes dentro del bloque europeo sobre cómo responder a la crisis.

Por su parte, Francia trabaja en la posibilidad de formar una coalición naval destinada a garantizar la seguridad del estrecho una vez que la situación de seguridad se estabilice. En tanto, Gran Bretaña mantiene conversaciones con aliados para evaluar distintas alternativas que permitan proteger el tráfico marítimo en la zona.

En este contexto, varios países asiáticos, altamente dependientes del petróleo del Golfo, siguen con atención la evolución del conflicto pero aún no han confirmado su participación en una eventual misión internacional. Para muchos gobiernos, el desafío consiste en garantizar el flujo energético sin quedar atrapados en una escalada militar directa.

Agencias AP y Reuters y diario El País