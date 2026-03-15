Un informe de inteligencia afirma que Ali Khamenei tenía reservas sobre las capacidades de su hijo para liderar Irán

WASHINGTON.– La sucesión en la cúpula del poder iraní quedó envuelta en nuevas dudas después de que informes de inteligencia de Estados Unidos señalaran que el ayatollah Ali Khamenei no estaba convencido de que su hijo Mojtaba Khamenei fuera apto para reemplazarlo como líder supremo.

Según información citada por CBS News y basada en fuentes familiarizadas con el tema, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que el histórico dirigente iraní tenía serias reservas sobre la capacidad de su hijo para dirigir la república islámica. La evaluación se compartió con el presidente Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y un reducido grupo de altos funcionarios de Washington.

Una mujer sostiene un retrato de Mojtaba Khamenei durante una manifestación en Teherán. Informes de inteligencia estadounidense sostienen que su padre, el ayatolá Ali Khamenei, tenía serias dudas sobre su capacidad para liderar Irán Vahid Salemi� - AP�

De acuerdo con esas fuentes, el líder iraní consideraba que Mojtaba no tenía las cualidades necesarias para el liderazgo y albergaba dudas sobre su capacidad intelectual y sus credenciales para ejercer el cargo más poderoso del sistema político iraní.

Los informes también mencionan que el ayatollah conocía problemas en la vida personal de su hijo.

Las revelaciones surgieron después de un hecho que sacudió al régimen: la muerte de Ali Khamenei en un ataque con misiles de Israel durante la fase inicial de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que comenzó el 28 de febrero.

Tras ese golpe, el Consejo de clérigos de Irán eligió a Mojtaba Khamenei, de 56 años, como nuevo líder supremo. El religioso había trabajado durante años como estrecho asistente de su padre dentro del aparato político y religioso del país.

Un cartel en Teherán muestra a Mojtaba Khamenei liderando a la guardia revolucionaria -� - AFP�

Sin embargo, su llegada al cargo quedó rodeada de interrogantes.

Según funcionarios estadounidenses, Mojtaba podría haber resultado herido en el mismo ataque que mató a su padre.

Desde entonces no apareció en público, lo que alimentó especulaciones sobre su estado de salud y sobre la estabilidad del liderazgo iraní.

El nuevo líder solo emitió un mensaje escrito, difundido por medios oficiales, en el que elogió a las fuerzas armadas iraníes y prometió continuar la resistencia frente a Estados Unidos e Israel. Su rostro no apareció en pantalla y su voz tampoco se escuchó.

La ausencia de apariciones públicas abrió preguntas dentro y fuera de Irán acerca de quién toma las decisiones estratégicas en medio de la guerra.

Retratos del nuevo líder supremo iraní aparecen en actos de apoyo al régimen mientras Washington sostiene que Mojtaba Khamenei resultó herido en el ataque que mató a su padre y aún no se mostró públicamente Hadi Mizban - AP

Funcionarios en Washington señalaron que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) podría ejercer ahora el papel dominante en la conducción del país. Ese escenario implicaría un posible desplazamiento del poder clerical tradicional que caracterizó al sistema político iraní desde la Revolución Islámica de 1979.

Las dudas sobre la autoridad del nuevo líder también se vinculan con su trayectoria. Mojtaba nunca ocupó un cargo de gobierno y carece del rango religioso que históricamente acompañó a quienes ocuparon la posición de líder supremo.

El segundo hijo varón de Ali Khamenei estudió teología islámica y continuó su formación religiosa en Qom a fines de la década de 1990. Con el tiempo alcanzó el rango de clérigo de nivel medio.

A lo largo de los años, además, cultivó vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria, que se remontan a la guerra entre Irán e Irak, cuando sirvió en el batallón Habib junto a voluntarios ligados a las redes revolucionarias que emergían en la República Islámica.

Un hombre observa en televisión un mensaje del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, difundido por la TV estatal -� - AFP�

Desde Washington, Trump dejó entrever las dudas sobre la continuidad del liderazgo iraní. En una entrevista con Fox News afirmó que la estructura de poder del país atraviesa una profunda crisis.

“Su liderazgo desapareció. Su segunda línea también desapareció. Y ahora su tercera línea está en problemas”, declaró el presidente estadounidense, que además describió a Mojtaba Khamenei como un dirigente débil.

Mientras el nuevo líder permanece fuera de escena, la incertidumbre sobre su estado y sobre el verdadero centro de poder en Teherán se mantiene como una de las grandes incógnitas en medio de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

Agencias AP y Reuters