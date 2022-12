Crisis en Perú: Boluarte descarta renunciar y exige al Congreso que adelante las elecciones

escuchar

LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este sábado que se mantendrá en el cargo y demandó al Congreso adelantar las elecciones generales para poner fin a la crisis y a las protestas desatadas tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo.

“¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar, firmes, hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones (...) Exijo que se reconsidere la votación” del viernes, cuando el Parlamento se mostró en contra de adelantar los comicios generales de 2026 a 2023, dijo Boluarte.

“Señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, no se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país. No se escuden detrás de una abstención. O es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas del país”, insistió la mandataria en una conferencia de prensa.

El proyecto de adelanto de elecciones, una de las demandas en las protestas que se suceden desde la semana pasada tras la destitución de Castillo, tuvo 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones de un Congreso de 130 parlamentarios. Si bien consiguió la mayoría, necesitaba una mayoría calificada de 87 votos para prosperar.

El adelanto electoral contemplaría una nueva votación tanto para el cargo de mandatario como para la renovación de los legisladores. Sin embargo, la votación no tuvo respaldo suficiente y la sesión se interrumpió por las discrepancias entre las bancadas de izquierda, que pedían incluir una consulta popular sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, y el rechazo de los bloques legislativos de derecha.

Boluarte lamentó las violentas protestas iniciadas el 7 de diciembre, que dejan hasta el momento l menos 18 muertos, entre ellos menores de edad. En algunos casos, estas muertes ocurrieron tras choques con militares, autorizados para controlar la seguridad interna en el marco de la instauración de un estado de emergencia.

“Solo entre la calma, la cordialidad y el diálogo sincero y abierto, podremos trabajar (…) ¿Cómo vamos a pelearnos entre peruanos, malograr nuestras instituciones, bloquear carreteras?”, señaló la mandataria.

Si las Fuerzas Armadas salieron a las calles, señaló, “ha sido para cuidar y proteger” a los ciudadanos “porque se venía desbordando esta situación (protestas)” con “grupos violentistas”. “Estos grupos no han salido de la noche a la mañana, tenían organizado tácticamente bloquear carreteras”, agregó.

En medio de la crisis social y política, la presidenta recibió el respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que durante una conversación telefónica le transmitió el apoyo de Washington a su recién instalado gobierno.

Blinken, según la Cancillería peruana que encabeza Ana Cecilia Gervasi, reafirmó su voluntad de seguir fortaleciendo la amplia relación bilateral.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Perú “es un importante aliado de Estados Unidos” y que seguirá “apoyando el proceso institucional democrático”. Por su parte, Boluarte “agradeció la disponibilidad de Estados Unidos” y reiteró “el compromiso de Perú de seguir trabajando juntos en temas de interés mutuo”.

Se conoció además que el próximo martes la ministra Gervasi se reunirá con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU “para intercambiar puntos de vista sobre las prioridades del sector en esta materia, y sobre la situación que atraviesa el Perú”.

