Un analista internacional explicó en detalle el cambio de estrategia de EE.UU. tras el atentado en medio de la guerra

El Poder Ejecutivo de los Estados Unidos vincula el atentado contra Donald Trump con el discurso de la oposición demócrata y de diversos sectores de la prensa, mientras que en plano internacional, la captura de buques por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz marca un incremento de la tensión bélica en Medio Oriente.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto en diálogo con LN+, remarcó el cambio en la postura del mandatario estadounidense tras el atentado y a poco tiempo de las elecciones de medio término en Washington.

“Dio el discurso, en su primer momento, de unidad nacional, habló sobre el peligro que había republicanos y demócratas. Pero duró poco, duró poco el Trump desconocido con ese tipo de declaraciones y ayer la Casa Blanca salió con los botines de punta porque acusó de la violencia política a la oposición, a varios medios de comunicación y a los periodistas en general”, explicó Repetto.

Andres Repetto en LN+

El atacante Cole Allen enfrenta la posibilidad de una condena a la pena de muerte tras el intento de asesinato contra el referente republicano. La vocera de la sede de gobierno, Karoline Leavitt, atribuye la violencia política a una demonización sistemática por parte del Partido Demócrata. Según la funcionaria, esta conducta legitima las agresiones físicas: “En los últimos años, nadie enfrentó más balas ni más violencia que el presidente Trump”.

En su análisis, Repetto sostuvo: “La vocera de la Casa Blanca, en un discurso muy, muy fuerte (...) diciendo que está pasando lo que está pasando por culpa de la oposición de los demócratas. Mencionó a varios demócratas para la Casa Blanca que constantemente están llamando a la violencia. Fue muy fuerte”, remarco el analista internacional.

Karoline Leavitt y Donald Trump en el hotel Hilton de Washington MANDEL NGAN - AFP

Minutos mas tarde de que el mandatario estadounidense sea evacuado del Hotel Hilton, la presa lo interceptó y le preguntaron porque creía el que había recibido tantos ataques. Trump le respondió que se debía a una “presencia extraordinaria”, y se comparó con Lincoln y los fundadores de la patria.

“Tengamos presente que estamos camino a una elección de mediano término, que es casi tan importante en esta oportunidad como una elección presidencial, y estamos viendo hacia dónde se está dirigiendo. El presidente recibe críticas muy importantes, pero si por las críticas que se recibe se va a decir que la oposición está llamando al asesinato del presidente".

La imagen de Trump en Estados Unidos

En un contexto marcado por tensiones, Repetto sostuvo que la imagen del mandatario disminuyó con el correr del tiempo.

Donald Trump Jose Luis Magana - FR159526 AP

“Es el momento más bajo de popularidad del presidente, entre un 33, 34, un 37%. En la primera presidencia ha pasado momentos de bajón de las encuestas, pero lo que dicen los expertos es que ya es el segundo mes consecutivo que va como consecuencia del tema de la economía, de la guerra de Irán, y en general.

Así que sí, no está bien en las encuestas. Muchos republicanos están preocupados de cómo les puede ir en la elección de mediano término, que esa elección se renueva ambas cámaras", concluyó.